Iran stopt blokkade berichtendienst Telegram

Iran heeft de blokkade op de populaire berichtendienst Telegram opgeheven. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA zaterdag. Vorige week haalde de overheid Telegram nog uit de lucht in een poging de grootschalige protesten in Iran de kop in te drukken.

Volgens IRNA “meldt een bron” dat “Telegram weer wordt gebruikt”. Het berichtenverkeer via de app zou nog wel langzaam verlopen. Instagram, dat vorige week ook door de Iraanse overheid uit de lucht werd gehaald, is sinds eerder deze week ook weer beschikbaar.

De reden dat Iran Telegram en Instagram nu weer toelaat, is volgens persbureau Reuters dat de demonstraties tegen de Iraanse regering in hevigheid afnemen. De protesten begonnen eind december en vinden plaats in het hele land. 22 mensen zijn omgekomen en ongeveer 1.000 zijn gearresteerd. Veel Iraniërs zijn boos over de stijgende prijzen van levensmiddelen. De golf van onvrede is de grootste sinds 2009, toen er onder de bevolking woede heerste over vermeende fraude bij de presidentsverkiezingen.

Anoniem kritiek leveren

Iraniërs gebruiken Telegram massaal - het land telt 40 miljoen actieve accounts. Dat doen zijn omdat sociale media als Twitter, Facebook en YouTube in Iran zijn verboden. Maar Telegram is ook populair vanwege de mogelijkheden die het gebruikers biedt om anoniem en zonder sporen achter te laten te communiceren. Zo kunnen Iraniërs ongezien voor de geheime dienst kritiek leveren op de regering.

De directe aanleiding voor de blokkade van Telegram was een tweet van minister van Informatie Azari Jahromi. Hij uitte twee weken geleden zijn boosheid over een Telegram-kanaal dat volgens hem de protesten aanwakkerde. Telegram sloot daarop het kanaal in kwestie, maar weigerde andere kanalen uit de lucht te halen. Daarop besloten de Iraanse autoriteiten Telegram zelf te blokkeren.

Voor veel burgers was Telegram in de tussentijd overigens nog te gebruiken. Zogeheten VPN-servers waarmee zij de blokkade konden omzeilen, deden het nog wel. Bedrijven die voor hun reclame en verkoop afhankelijk waren van de app, werden volgens de overheid echter zwaar getroffen. President Hassan Rouhani zou volgens Reuters hebben gezegd dat 100.000 mensen door de blokkade hun baan zijn kwijtgeraakt.