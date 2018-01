Hawaïanen krijgen per ongeluk raketwaarschuwing

Inwoners van de Amerikaanse staat Hawaï hebben zaterdag op hun telefoon een waarschuwing ontvangen voor een naderende ballistische raket. De melding zorgde voor paniek bij mensen die vreesden dat er een Noord-Koreaanse atoomaanval op handen was. Korte tijd later bleek echter dat de Hawaïaanse rampenbestrijdingsautoriteit de melding per ongeluk had uitgezonden.

In de noodmelding stond dat er “een ballistische raket op weg” was naar Hawaï. “Zoek onmiddellijk dekking. Dit is geen oefening”, waarschuwde het pushbericht. Jamie Malapit, eigenaar van een kapperszaak, lag nog te slapen toen zijn telefoon ineens “als een gek” afging. Eerst dacht hij aan een tsunamiwaarschuwing, vertelt hij aan persbureau AP. “Toen zag ik dat het om een raket ging. Ik dacht: dit kan niet waar zijn.”

‘GEEN dreiging’

Rampenbestrijdingsdienst EMA had de fout snel in de gaten en verstuurde een tweet waarin ze duidelijk maakt dat er “GEEN raketdreiging” was. Volgens de Honolulu Star duurde het vervolgens nog wel bijna veertig minuten voordat de Hawaïanen op hun mobieltjes de melding kregen dat het vals alarm was.

Oorzaak van de foutieve noodmelding was een werknemer van de rampenbestrijding die op de verkeerde knop drukte, zegt gouverneur van Hawaï David Ige tegen CNN. Volgens de Hawaïaanse senator Brian Schatz is er “geen excuus mogelijk” voor de fout. “De hele staat was doodsbang”, twittert hij. Schatz wil dat het proces voor het versturen van noodmeldingen wordt aangescherpt. De Amerikaanse telecomautoriteit zegt een onderzoek te beginnen.

Spanning

Dat de melding zoveel onrust kon veroorzaken, komt door de spanning tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, die het afgelopen jaar hoog opliep. De Noord-Koreanen willen een volwaardige kernmacht worden en voerden diverse proeven uit met ballistische raketten. Die hebben inmiddels een bereik dat groot genoeg is om New York en Washington te raken - Hawaï ligt dan al helemaal binnen schootsafstand. Of de Noord-Koreanen de technologie al hebben om kernwapens op de raketten te monteren, is overigens nog de vraag.

Afgelopen juli trof Hawaï als eerste Amerikaanse staat voorbereidingen voor een kernaanval vanuit Noord-Korea. De overheid publiceerde een instructiekaart waarop eilandbewoners kunnen lezen wat ze moeten doen als er een atoomwapen ontploft. Hawaï hervatte ook proeven met een speciaal luchtalarm, dat voor het laatst was getest tijdens de Koude Oorlog.