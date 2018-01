‘De instituties zijn links, vandaar dat de kritiek nu vooral van rechts komt’

Links heeft afgezegd. Daarom zal het debatevenement De Nederlandse Leeuw, volgende week vrijdag in Rijswijk, een parade van conservatieve sprekers worden. En dat, zeggen Elisabeth Hunyadi en Rutger Van den Noort, vinden ze jammer, maar ze hebben het echt geprobeerd. Socioloog Paul Scheffer? Geen tijd. Historicus Leo Lucassen? Die stuurde bij wijze van antwoord een tweet door waarin stond: „Wie beroepshitser Joost Niemöller een podium geeft, #NedLeeuw, is ongeloofwaardig en immoreel” en schreef er zelf achter: „klopt”. Schandalig, vinden Hunyadi en Van den Noort dat. „Zo krijg je juist polarisatie.” Niemöller is een journalist die op zijn persoonlijke website veel schrijft over migratie en islam (‘Alle moslims dromen van een islamitische staat’).

Wel komen: de Haagse NIDA-lijsttrekker Cemil Yilmaz en Celal Altuntas, die regelmatig voor joop.nl schrijft.

Van den Noort toont een staatje met gegevens over de aangemelde bezoekers. Bijna 1.500 zijn het er al, het merendeel zit in de tweede kolom: 20-24 jaar oud („Een jongen van 14 vroeg of hij ook mocht komen. Natuurlijk!”) en uit het antwoord op de vraag wat ze bij de laatste Kamerverkiezingen hadden gestemd, blijkt dat ze van alle partijen komen.

Van den Noort (35) leerde het fenomeen van grote offline debatten kennen bij de C-PACs, conservatieve politieke actiegroepen in Amerika, waar hij drie jaar voor een Nederlands bedrijf heeft gewerkt. Hij verstuurde, terug in Nederland, in februari een tweet met de vraag wie het leuk zou vinden naar zo’n debat te komen en wat die ervoor over had. Het gemiddelde antwoord kwam uit op 25 euro – toen kon hij een eerste begroting opstellen. „Wij bieden een podium aan mensen die elders geen podium krijgen. Mensen die worden weggecensureerd.”

Weggecensureerd? De jonge historicus Geerten Waling staat regelmatig in kranten en tijdschriften. Columnist Derk Jan Eppink schrijft in de Volkskrant. Pro-Zwarte Piet-activist Jenny Douwes was na Dokkum op elke tv-zender. Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam is vaak te zien en te horen....

„Ja, bij omroep WNL”, zegt Van den Noort.

...bij Buitenhof en Dit is de dag.

Hunyadi: „Maar als Sid Lukkassen [filosoof en VVD-raadslid in Duiven] zijn boek Levenslust en doodsdrift wil presenteren, moet dat bijna ondergronds wegens linkse dreigementen. Ik hoorde pas op station Amersfoort waar ik zijn moest.”

Elisabeth Hunyadi (49) is van Hongaarse komaf, leefde tot haar 23ste in Roemenië onder het communisme van Ceausescu. Niks mocht, enorme supermarkten met drie of vier producten in de schappen. Het katholieke geloof van haar moeder was helemaal verboden. Toen ze naar Nederland verhuisde ging ze schoonmaken in de kerk, werken in een boomkwekerij en een kaasfabriek. Via de partijraad en het bestuur van de VVD, via de plaatselijke partij Nieuw Elan in Alphen aan den Rijn kwam ze terecht bij ex-PvdA’er Jacques Monasch, die in 2017 de partij Nieuwe Wegen in de Tweede Kamer probeerde te krijgen. Hunyadi was senior beleidsmedewerker en persvoorlichter.

‘Migratie en integratie’ is het onderwerp van het eerste debat van de Nederlandse Leeuw. Hunyadi heeft een printje bij zich van langdurig SCP-onderzoek over de stemming onder Nederlanders. Daar staat migratie altijd hoog op de lijst van zorgen. „We hadden het ook als eerste over de zorg of het lerarentekort kunnen hebben, maar dit probleem gaat de hele samenleving aan. De volgende jaren bespreken we andere onderwerpen.”

Van den Noort: „Immigratie als zodanig is niet het probleem…”

Hunyadi: „Nou…”

Van den Noort: „…Zolang je maar werkt voor je geld.”

Het echte probleem, daar zijn Hunyadi en Van den Noort het over eens, is immigratie van mensen uit een cultuur die zich niet met de westerse verdraagt. Zoals Vietnamese bootvluchtelingen? Nee, zoals de migranten die in 2015 op de golven van de Syrische burgeroorlog naar het Westen zijn getrokken. Hunyadi legt daarbij een verband met terroristische aanslagen in Europa. „Het is een feit dat het ‘dreigingsniveau terrorisme’ in Nederland de laatste jaren substantieel is.”

Ze oppert dat het geen toeval is dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in 2015 werd opgericht, maar als ze hoort dat die van 2012 dateert, slikt ze dat in. „Vanaf 2015 zijn we wat betreft migratie in een ander tijdperk terecht gekomen.”

Van den Noort: „Door zoveel diverse groepen is het moeilijker om nieuwkomers in Nederland te onboarden.”

Hunyadi: „De Nederlandse cultuur verandert.”

Van den Noort: „En voelt het nieuwe Nederland zich daar comfortabel bij?”

Ze zeggen dat Angela Merkel, Mark Rutte en de beslissers in Brussel bewust migratie naar Europa bevorderen.

Waarom zouden zij dat doen?

Hunyadi: „Dat zijn hun nieuwe kiezers.”

Van den Noort vraagt zich af „waarom de politiek geen debat over migratie voert. Waarom wordt er niet nagedacht over een stevig remigratiebeleid? Waarom is er geen Eritreeër action plan?”

Asielzoekers die zich aanmelden, zouden in een centrale opvang moeten worden geplaatst vóór ze het land in komen om ze te screenen, zegt Hunyadi. Uitgeprocedeerde asielzoekers zouden na het finale oordeel ook in een uitzetcentrum ondergebracht moeten worden totdat ze worden uitgezet, zegt Van den Noort. „Anders duiken ze de illegaliteit in.”

Hun standpunten zijn conservatief, nationalistisch, rechts – „beladen, geframede begrippen”, zegt Hunyadi. „Op het shirt van het Nederlands elftal staat toch ook de leeuw”, zegt Van den Noort. „We missen in Nederland een sociaal conservatieve partij”, zegt Hunyadi. „Daar staan wij.”

Van den Noort: „In de jaren zestig waren de instituten overwegend rechts van snit. Daarom kwam de maatschappijkritiek toen vooral van links. Nu worden politiek, wetenschap en media gedomineerd door het linkse gedachtegoed. Logisch dat de kritiek nu vooral van rechts komt.”

„Politiek moet de burgers volwassen behandelen”, zegt Hunyadi, „en dat gebeurt nu niet.” Ze zijn vol van het nieuws dat Twitter een politica van Alternative für Deutschland van het platform heeft verwijderd. „In Duitsland is een wet aangenomen die bedrijven als Twitter en Facebook verantwoordelijk stelt voor de inhoud van berichten.” Deze AfD-politica had geen racistisch of tot geweld oproepend bericht geplaatst, maar ze had zich kritisch uitgelaten over de keuze van lokale overheden om informatie over de oudejaarsviering ook in het Arabisch te verspreiden. „Als je mensen op deze manier inboxt, dan krijg je vanzelf uitwassen.” Nu moeten mensen die censuurvrij online berichten willen verspreiden, uitwijken naar GAB (‘a social network that champions free speech’), zeggen ze.

„Er is een nieuwe verzuiling gaande, nu niet vanuit de instituties, maar van onderop en over de interpretatie van feiten”, zegt Hunyadi. Van den Noort zegt erbij dat de Nederlandse Leeuw wil bijdragen aan de uitwisseling van ideeën van alle kanten. „Historicus Leo Lucassen heeft inhoud en een verhaal. Ik ben het persoonlijk met hem oneens, maar ik ben altijd bereid me te laten overtuigen door een betere waarheid.”

En ze onderstrepen dat vrijdagavond „strenge debatregels” gelden. „Geen racistische uitlatingen. Geen getrol. Die mensen gaan onverbiddelijk de zaal uit.”

Correctie (14 januari 2018): In een eerdere versie was de naam van Cemil Yilmaz abusievelijk gespeld als Celim Yilmas. Dit is gecorrigeerd.