In het college Literatuur en Christendom hebben we het over bekeringen. Om de studenten tot een discussie te bewegen heb ik van tevoren richtvragen uitgedeeld. Ik leg de eerste vraag voor aan de aanwezigen: „Kun je je een beetje bekeren?” Enorme stilte in de zaal. Om de studenten wat meer tegemoet te komen breng ik de materie dichter bij huis: „Nou, kun je bijvoorbeeld ook een beetje verliefd zijn?” Antwoord achterin de zaal: „Volgens André Hazes wel!”

