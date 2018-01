Antjie Krog wint Gouden Ganzenveer

De Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog heeft dit jaar de Gouden Ganzenveer gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Gerdi Verbeet zaterdag bekend in het Radio 1-programma De Taalstaat. Volgens de stichting is ze “een van de belangrijkste dichters van Zuid-Afrika”.

Krog debuteerde al op achttienjarige leeftijd met de dichtbundel Dogter van Jefta. Behalve poëzie schrijft ze ook proza, toneel en non-fictie en is ze buitengewoon hoogleraar Letteren en Filosofie aan de Universiteit van de West-Kaap. In 2015 verscheen haar dichtbundel Medeweten. Krog schrijft in het Afrikaans. De stichting schrijft: “Haar poëzie is persoonlijk, zintuiglijk en sterk geëngageerd.”

“Krog dicht over het moederschap en het ouder worden, maar ook over de diepe verbondenheid en de worsteling met de ongelijkheid en het racisme in haar land.”

De prijs wordt sinds 1955 toegekend aan een persoon of instituut met grote betekenis voor het geschreven en gedrukte Nederlandse woord. De prijs wordt uitgereikt op 19 april.

Vorig jaar won Arnon Grunberg de onderscheiding. Andere winnaars waren Xandra Schutte, Geert Mak, Adriaan van Dis, David Van Reybrouck en Remco Campert.