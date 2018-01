Air France-KLM ontkent bod op Italiaans Alitalia

Air France-KLM ontkent een bod te hebben uitgebracht op de noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. In een korte verklaring zegt het Frans-Nederlandse concern geen deel uit te maken van het biedingsproces georganiseerd door de Italiaanse overheid. “We hebben dus ook geen toegang gehad tot vertrouwelijke informatie”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Het bedrijf van topman Jean-Marc Janaillac reageert daarmee op een uitspraak die de Italiaanse minister Carlo Calenda (Economische Ontwikkeling) vrijdag op televisie deed. Volgens Reuters zei Calenda in totaal drie biedingen te hebben ontvangen voor Alitalia. Naast pogingen van Lufthansa en de Amerikaanse investeringsmaatschappij Cerberus sprak hij van een gezamenlijk bod van EasyJet en Air-France KLM.

De bewindsman voegde daaraan toe dat de interesse van Air France-KLM “nog niet zeker” was, schrijft het Franse persbureau AFP zaterdag. Bevestiging kon Calenda naar eigen zeggen pas geven na “een vergadering van commissarissen”op maandag. Ook de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore bracht Air France-KLM deze week in verband met Alitalia. Toen weigerde het bedrijf nog te reageren.

Verlies na verlies

Voormalig staatsbedrijf Alitalia verkeert de laatste jaren in grote financiële nood. Het bedrijf lijdt miljoenenverliezen en scheerde in de zomer van vorig jaar langs de rand van een faillissement. De Italiaanse overheid, die nog steeds een gouden aandeel heeft in het bedrijf, besloot daarop drie commissarissen aan te wijzen die moeten onderhandelen met geïnteresseerde kopers. Italië hoopt dat een bankroet zo kan worden voorkomen.

Nieuw zijn de problemen bij het bedrijf allerminst: in de jaren negentig moest de Italiaanse regering meermaals geld bijpassen om een faillissement van Alitalia te verkopen. Toen dat door nieuwe regels voor staatssteun niet langer mogelijk was, viel het bedrijf tijdens de crisis in 2008 alsnog om. Besloten werd om Alitalia door te starten. Bij die reddingspoging kocht Air France-KLM een kwart van alle aandelen, met de optie om het belang verder uit te breiden.

Een nieuwe redder

Toen Alitalia enkele jaren later opnieuw op omvallen stond, besloot Air France-KLM niet langer mee te doen. Het bedrijf liet zijn belang verwateren. Concurrent Etihad uit Abu Dhabi deed wel een poging Alitalia gezond te krijgen en nam een belang van 49 procent. Ook dat lukte niet, waarna Etihad zich vorig jaar terugtrok als financier.

Bij Alitalia werken zo’n 12.000 mensen. Het bedrijf leed vorig jaar naar verwachting een verlies van bijna 200 miljoen euro op een omzet van 3,3 miljard euro. De maatschappij heeft 123 toestellen.