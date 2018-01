13 doden, 39 gewonden bij verkeersongeluk Brazilië

Bij een groot verkeersongeluk op een snelweg in het zuidoosten van Brazilië zijn zaterdag dertien doden gevallen. Dat melden plaatselijke nieuwsmedia. 39 mensen raakten gewond.

Het ongeval werd volgens de Braziliaanse politie veroorzaakt door een spookrijdende vrachtwagen. De truck, die een andere vrachtwagen vervoerde, botste op een minibus. Andere voertuigen reden vervolgens op de ravage in. Eén vervoerde papier en vloog in brand. Het ongeluk gebeurde bij het plaatsje Grão Mogol, zo’n achthonderd kilometer ten westen van de Braziliaanse hoofdstad Brasilia.

Traumahelikopters

Aanvankelijk leek het erop dat er zeven doden waren gevallen, maar de lichamen van zes slachtoffers bleken nog onder de wrakken van de voertuigen te liggen. Van de 39 gewonden zijn 12 er ernstig of zeer ernstig aan toe. Zij zijn met traumahelikopters naar het ziekenhuis gebracht.

Vorige week kwamen bij een busongeluk in Peru 48 mensen om het leven. Een vrachtwagen raakte op een smalle kustweg een volle touringcar. Die stortte vervolgens honderd meter naar beneden in een afgrond. Slechts enkele buspassagiers overleefden het ongeluk, onder wie een man die vlak voor de bus het ravijn in ging nog uit het raam kon springen.