Vrouw omgebracht in yogastudio in Scheveningen

In een yogastudio in Scheveningen hebben politieagenten op donderdag het lichaam van een dode vrouw aangetroffen. Omroep West heeft beelden in handen waarin te zien is dat de vrouw in stukken is gevonden.

De politie in Den Haag bevestigt dat de regionale omroep beelden in bezit heeft, maar wil “in het belang van het onderzoek hier geen mededelingen over doen”. Buurtbewoners zijn geschokt door het nieuws, zo schrijft Omroep West. Bij het pand zijn bloemen neergelegd.

40-jarige man aangehouden

De Haagse politie ontving dinsdag 9 januari een melding van een vermiste vrouw uit de Neptunusstraat in Scheveningen en stelden een onderzoek in. Twee dagen later troffen agenten een omgekomen vrouw aan in een woning waar de yogastudio ‘Studio by the Sea’ is gevestigd. In het pand werd een 40-jarige man uit Den Haag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het misdrijf.

Onderzoek moet uitwijzen of de omgekomen vrouw ook de vrouw is die als vermist was opgegeven.