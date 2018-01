Verloren gewaande ‘hanging scene’ van film Stan Laurel gevonden in Friesland

Een solofilm van Stan Laurel is weer compleet dankzij de vondst van een tot nog toe verloren gewaand fragment in het Fries Film Archief (FFA) in Leeuwarden. Voor zover bekend is het de enige bestaande kopie ter wereld van Detained (1924) inclusief de ‘hanging scene’, waarvan alleen een beschrijving bestond. Daarin hangt de Britse komiek aan de galg. Zijn nek wordt ellenlang uitgerekt, maar hij weet te ontsnappen. In de jaren 30 van de vorige eeuw werden bioscoopfilms soms bekort om ze commercieel aantrekkelijker te maken.

Filmarchivaris Jurjen Enzing van het FFA ontdekte de spoel met de Nederlandse versie van de zwijgende film begin vorig jaar. Dat gebeurde tijdens een inventarisatie van oude nitraatfilms voor een digitaliseringsproject. Het FFA kreeg de nitraatkopie van de film in 2007 van een Leeuwarder amateurhistoricus. De film had jaren opgeslagen gelegen in de kelder van de Leeuwarder fotohandel Van Kampen, die na de oorlog een serie films opkocht.

Filmarchief Lobster Films in Parijs, gespecialiseerd in restauratie en digitalisering van films, is enthousiast over de ontdekking. De Fransen maakten een digitale kopie van de hele film. Detained is dit weekend zowel in Leeuwarden te zien als op het Nederlands Silent Filmfestival in Eindhoven.