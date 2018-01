In een chique winkel zie ik een winterjas die ik al lang wil hebben. Nu deze in de uitverkoop is, ligt de aankoop eindelijk in mijn bereik. Er is slechts één maat beschikbaar. Als ik de jas pas, zit deze erg krap, waardoor ik twijfel over de aanschaf. De verkoopster bemerkt dit en zegt: „U hoeft niet te twijfelen. Deze jas is zo warm, daar hoeft u niets onder aan.”

