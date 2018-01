De strijd tussen Google en Amazon over het ‘slimme huis’

Laat de douche alvast voorverwarmen. Pauzeer de magnetron. Dim de lichten, sluit de gordijnen en zet een zwoel muziekje op. Dat zijn de opdrachten waarmee we, als het aan Google en Amazon ligt, ons huis gaan besturen. Alles waar je tot nu toe een knop voor indrukte, kun je met je stem bedienen.

De regie in het huishouden wordt opgeëist door de twee Amerikaanse internetgiganten, die afgelopen week de show stalen op techbeurs CES in Las Vegas. Deze gadgetbeurs trekt zo’n 180.000 bezoekers en ruim 4.000 exposanten. Los van alle nieuwe robotauto’s, augmented reality en oled tv’s is spraakassistentie het centrale thema.

Overal in de stad schreeuwen reclameborden ‘Hey Google’ – de kreet waarmee je de digitale assistent van het grootste internetbedrijf ter wereld inschakelt. Het is Googles manier om de achterstand in te lopen op Amazon, die vorig jaar de CES domineerde met Alexa. Dat is de digitale assistent die in de Amazon Echo luidspreker huist.

Er zijn inmiddels tientallen miljoenen Echo’s verkocht, en dat maakt het de grootste gadgethit sinds de iPad. Google ontwierp een eigen slimme luidsprekerreeks, Google Home, en stopt zijn software in zoveel mogelijk apparatuur van anderen. Net als Amazon, dat op CES een aparte conferentie organiseert om nog meer ontwikkelaars en fabrikanten te ronselen voor Alexa.

Koppijn

Tot voor kort was het smart home, of slimme huis, het domein van nerds en domotica-liefhebbers. Er zijn genoeg apparaten met een internetverbinding te koop, maar door de wirwar aan bedieningsmethoden zijn ze vaak moeilijk met elkaar te koppelen. Dat levert leken eerder koppijn dan gebruiksgemak op, en een hele reeks veiligheidsproblemen van exotische apparatuur die online gaat.

Nu Amazon en Google hun laagdrempelige spraakbediening en de complexe technologie daarachter openstellen voor derden, grijpen elektronicafabrikanten die mogelijkheid met beide armen aan. De assistenten zijn op deze CES in alle denkbare apparatuur doorgedrongen: speakers, ‘smart displays’, ovens, witgoed, auto’s, brillen, koptelefoons, keukenmachines en de douchethermostaat. Allemaal luisteren ze naar de commando’s van Amazon of Google, en soms beiden.

Camera’s en microfoons in je huis: een smart home-droom voor de een, een nachtmerrie voor de ander. Marc Hijink

In de VS verkoopt Amazon driekwart van alle slimme speakers, Google de rest. Andere digitale assistenten, zoals Siri van Apple, zijn nog niet zo ver. Microsofts assistent Cortana zoekt aansluiting bij Amazons Alexa: die twee gaan elkaar begrijpen, is de bedoeling.

Google komt vermoedelijk dit jaar met een Nederlandstalige versie van de Assistent, Amazon verkoopt zijn apparatuur in de Benelux nog in een Engelstalig jasje. Slimme speakers zelf zijn niet zo duur – vanaf een paar tientjes – maar openen de deur naar nieuwe aankopen.

Liz Cutting van onderzoeksbureau NDP deed onderzoek naar de bestedingspatronen: „Veel mensen die een Echo-speaker kochten, kochten er binnen twee weken nog eentje bij, voor een andere plek in huis.” Het gros van de Echo-bezitters kocht ook nieuwe lampen, beveiligingscamera’s en stekkers met een internetverbinding, aldus Cutting.

Lees ook deze eerdere column van auteur Marc Hijink over ‘slimme huizen’: De wraak van het smart home

Een extra verkoopkanaal

Het lijkt een win-win situatie: elektronicafabrikanten verkopen meer ‘slimme’ spullen, Google en Amazon verwerven een centrale plek in het huishouden en verzamelen grote hoeveelheden data over hun gebruikers. Die gegevens komen van pas om meer diensten te verkopen. Amazon (omzet in 2016: 136 miljard dollar) ziet ‘spraak’ als een extra verkoopkanaal voor de online winkel, Google (jaaromzet 90 miljard dollar) zal Assistant uiteindelijk voor advertenties willen gebruiken. Tot nu toe heeft het daar nog geen geschikte vorm voor gevonden, maar de Assistant-data voedt al wel het profiel dat Google over je bijhoudt.

Wat wint de consument? In ruil voor inzage in je privéleven met camera’s en microfoons krijg je gebruiksgemak. Voor de één is dit een smart home-droom, voor de ander een nachtmerrie. Je hoeft geen knop meer in te drukken en kunt hardop vragen wat het weer wordt, hoe druk het is op de weg of wie in 2009 de bekerfinale won.

Deze functies worden uitgebreid met ‘actions’ (Google) of ‘skills’ (Amazon) die de digitale assistenten verbinden met apparaten en diensten van andere bedrijven.

Al worden de assistenten slimmer dankzij zelflerende software, echt complex is de interactie nog niet. Het blijven enigszins geregisseerde dialogen tussen mens en computer in een beperkt domein. „We kruipen nu nog, maar straks gaan we lopen en zelfs rennen”, zegt David Isbitski van Amazon. Chief evangelist staat er op zijn visitekaartje. „Conversaties moeten relaties worden, naarmate de assistent meer gegevens verzamelt van de gebruiker en daarvan leert”, zegt Isbitski. Het doel: je hoeft geen vragen meer te stellen, maar de assistent voorspelt wat je nodig hebt – op elk tijdstip, op elke locatie.

„Het smart home houdt niet op bij je eigen huis”, zegt Mike Maas van Amazon. Ook hij is een evangelist van Alexa. „Ik kan vanuit mijn auto of werk de verwarming hoger zetten. Ik kan vanuit Las Vegas erbij zijn als mijn dochter in Seattle haar verhaaltje voor het slapen gaan krijgt.”

Amazon is het verst met het aantrekken van ontwikkelaars die Alexa gebruiken om apparaten of diensten aan te sturen – van het bestellen van een pizza tot het voorlezen van nieuwsberichten. Er zijn meer dan 30.000 Alexa-skills beschikbaar. De populairste toepassingen zijn vrij eenvoudig: muziek afspelen en lichtknoppen bedienen. Dat laatste vooral in combinatie met de Philips Hue – de led-lampen die elke kleur kunnen aannemen.

Philips verkoopt een eigen systeem om deze lampen aan te sturen. Amazon, vertelt Mike Maas, heeft al een manier gevonden om rechtstreeks met elke lamp te communiceren, waardoor Philips’ systeem gedeeltelijk buitenspel staat.

De Britse kunstenaar Giles Walker liet tijdens de CES een paar robots paaldansen in een nachtclub. Het had weinig met techniek te maken, des te meer met Las Vegas. Foto Mandel Ngan/AFP Stop je vinger in je oor en je kunt bellen. Een horlogebandje geeft geluid van een telefoongesprek in trillingen door aan je arm. Lenovo bouwde een stijlvolle behuizing voor de Google Assistant met een houten achterkant. Het 10 inch model kost 249 dollar, de 8 inch versie 199 en is in de VS verkrijgbaar vanaf de zomer. Foto Steve Marcus/Reuters Augmented reality brillen zijn voor de buitenwereld net zo‘n spektakel als voor de drager. Dit exemplaar trackt ook bewegingen van je handen en vingers. Als je geen zin hebt om de luchtfiets te pakken neem je deze luchttaxi van Bell. De Barisieur: persoonlijke koffiewekker biedt troost in bed. Populairste gadget op de Nederlandse stand: de oranje cowboyhoed. Foto Marc Hijink Dit glimmende (?) bitcoin-blok bewaart je virtuele voorraadje cryptomunten in een meer tastbare vorm. Foto Marc Hijink Een connected ei in de koelkast: met onopvallende sensoren kun je ouderen op afstand in de gaten houden, zegt de bedenker. Foto Marc Hijink Als je hele huis smart wordt, dan geldt dat ook voor de wijnkelder. Foto Marc Hijink

Pesterijtje

Ook de consument wordt buitenspel gezet. Als software zo’n belangrijke rol speelt in apparaten, verliest de gebruiker de controle over wat elektronica kan of niet. Er kunnen functies bijkomen (advertenties bijvoorbeeld) of wegvallen, zonder aankondiging. Een voorbeeld is de manier waarop Google-dochter YouTube tot twee keer toe werd geweerd van de Echo Show, Amazons slimme speaker met beeldscherm.

Dat was een pesterijtje in de smart war die de twee techreuzen voeren, waar je als consument niks aan kunt doen. Omdat alle software in de cloud draait kun je niet zelf een app installeren of een oudere versie blijven gebruiken, zoals je op een normale computer wel zou doen.

Die blokkade van YouTube is geen principiële beslissing, zegt Gummi Hafsteinsson van Google. „Amazon’s versie van de software was niet correct.”

Hafsteinsson demonstreert de Google Assistant die in smart displays van fabrikanten als Sony, Lenovo en LG zit. YouTube speelt een prominente rol op deze apparaten, die volgens Hafsteinsson erg geschikt zijn voor gebruik in de keuken. Google Assistant trekt minder externe ontwikkelaars dan Alexa, maar kan wel leunen op ingeburgerde diensten als de zoekmachine en Google Maps. En YouTube dus.

Google moest voor de presentatie uitwijken naar een hotelkamer aan de Las Vegas Strip, omdat hevige regenval het Google-paviljoen op CES onbruikbaar maakte.

Had de Assistent niet kunnen voorspellen dat het weer zo beroerd zou zijn? Hafsteinsson weet er nog net een glimlach uit te persen. „Je bent niet de eerste die vandaag die grap maakt.”

De regen was zo heftig dat de stroom uitviel in een van de grootste beurscomplexen. Een paar uur lang was de CES in donker gehuld – een beter bewijs van de kwetsbaarheid van al die elektronica konden bezoekers zich niet wensen. Het geeft ook te denken wat er gebeurt in een smart home waar de wifi-verbinding uitvalt. Dan kun je roepen tot je ons weegt, of toch zelf maar naar het lichtknopje lopen.