Shorttrackers houden veel kansen op EK-succes

Op de eerste dag van een internationaal shorttracktoernooi kun je alleen maar verliezen. Dan gaat het over doorkomen, doorstaan, geen fouten maken en is elke vorm van blijheid eerder opluchting. Op zo’n eerste dag met uitsluitend voorrondes staan de diva’s tussen de nono’s. „Staat er zo’n Noorse jongen naast me op de 500 meter. Ik kende ‘m niet. Dan kunnen ze verder niet schaatsen, maar op de een of andere manier wel goed starten.” Aldus Sjinkie Knegt over de gevaren.

Knegt, Europees kampioen in 2012 en 2015, plaatste zich op de EK in Dresden moeiteloos voor de finalerondes op alle individuele afstanden: 500, 1.000 en 1.500 meter. Itzhak de Laat deed hetzelfde.

Daan Breeuwsma viel op de 1.500 meter. Hij kreeg een duwtje van een Zweed die volgens hem op geen andere manier de halve finales had kunnen bereiken. Het was fifty-fifty, hij had niet zoveel risico moeten nemen. Maar ach, het eindklassement boeide de Nederlands kampioen niet zo. Liever een medaille op de 500 of 1.000 meter.

Geluk op de relay

Bij de vrouwen maakten Suzanne Schulting, derde op de EK van 2016, en Lara van Ruijven geen fout. Yara van Kerkhof kreeg een straf op de 1.000 meter. Een smetje, maar het was verder een goede dag voor de Nederlandse ploeg.

Ook op het koningsnummer, de relay (aflossing), waren er geen problemen voor Nederland. De vrouwen wonnen hun heat gemakkelijk, de mannen – regerend Europees en wereldkampioen – moesten verrassend diep gaan. De Fransen reden alsof het een finale was, maar 45 rondjes over een ijsbaan die steeds slechter werd, was teveel gevraagd.

Het ijs werd zelfs dusdanig slecht, dat Knegt bijna onderuit ging in een bocht, maar hij hield zichzelf wonderbaarlijk overeind. „Het is niet dat ik daarop train”, zei hij lachend. „Soms moet je dat geluk hebben.”

Minder concurrenten

In Dresden ligt dit weekend veel kans op Nederlands succes. Schulting, Van Ruijven en Van Kerkhof hebben in de Britse wereldkampioen Elise Christie een grote concurrent verloren – zij besloot rust te nemen om goed te herstellen van een blessure.

Bij de mannen vielen op het laatste moment de Hongaarse broers Shaoang en Sandor Liu weg, zij kwamen overigens wel in actie kwamen op de relay. Knegt vond dat toch wat teleurstellend. Zijn voornaamste concurrentie zal Russisch zijn, met Semjon Jelistratov (Europees kampioen van 2017) en meervoudig wereld- en olympisch kampioen Viktor An.

Knegt stond vrijdag meermaals vlak voor zijn rit gapend op het ijs. Bij Ireen Wüst is dat een teken van scherpte, bij Knegt niet per se. „Het duurde allemaal wel een beetje lang. Stonden we al drie, vier minuten op het ijs, waren de scheidsrechters nog naar de rit voor ons aan het kijken. Dan denk ik: schiet een beetje op.”