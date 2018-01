SGP krijgt vrouwelijke lijsttrekker in Amsterdam

De SGP heeft Paula Schot verkozen tot lijsttrekker van de Amsterdamse fractie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De 24-jarige opleidingsmanager is de tweede vrouw ooit die een SGP-lijst aanvoert. De partij hoopt onder meer “een christelijk geluid te laten horen in de hoofdstad”.

Sinds de oprichting van de gereformeerde partij, mochten vrouwen zich niet verkiesbaar stellen. Pas in 2013 besloot de SGP dat zij een plaats konden krijgen op de kieslijst, nadat de Hoge Raad drie jaar eerder op grond van het discriminatieverbod oordeelde dat vrouwen niet geweigerd mogen worden. In het zogenoemde program van beginselen van de SGP staat nog steeds dat “zitting nemen in politieke organen strijdt met de roeping van de vrouw”.

In 2014 kreeg Lilian Janse als eerste vrouwelijke SGP’er een zetel in de Vlissingse gemeenteraad. NRC sprak Janse voor haar verkiezing: “Een SGP-vrouw, dat geeft onrust”

‘Man boven vrouw gesteld’

Schot zei in een interview met de Volkskrant dat ze vindt dat vrouwen prima op bestuursposten kunnen zitten. Maar: “Ik geloof dat de man boven de vrouw is gesteld. Als het er echt toe doet, volg je als vrouw de man. Bij een impasse maakt hij de beslissing.”

Momenteel wordt er één Amsterdamse raadszetel bezet door een christelijke partij, het CDA. De SGP kreeg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 687 stemmen in de hoofdstad, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft de partij 6.000 stemmen nodig om een zetel te behalen.

De SGP doet voor de eerste keer sinds haar oprichting in 1918 mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De partij wil in Amsterdam “een strenge aanpak” om antisemitisme en prostitutie te bestrijden. Ook willen zij het aantal coffeeshops in de stad beperken.