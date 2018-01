Robin van Persie dichtbij terugkeer bij Feyenoord

Feyenoord werkt aan een terugkeer van Robin van Persie in Rotterdam. De club laat aan persbureau ANP weten dat er met de aanvaller gesproken wordt, “het lijkt de goede kant op te gaan”. Volgens het voetbaltijdschrift VI vindt zaterdag de keuring plaats.

Van Persie komt van de Turkse club Fenerbahçe waar zijn contract wordt ontbonden. Sinds afgelopen zomer speelde de spits slechts twee duels voor de club uit Istanbul. Hij liep bij zijn verrassende rentree in Oranje tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk in augustus een knieblessure op.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst liet al meerder malen weten dat hij de topscorer allertijden van het Nederlands Elftal (vijftig doelpunten in 102 interlands) ziet als een belangrijke aanwinst. Technisch directeur Martin van Geel probeerde afgelopen zomer al de 34-jarige aanvaller naar Rotterdam te halen.

Talent van het jaar

De sierlijke aanvaller begon met voetballen bij Excelsior waar hij werd opgemerkt door Feyenoord. Op 13-jarige leeftijd stapte hij over naar de grootste club van Rotterdam. In de jeugd bij Feyenoord stond Van Persie als bekend als een zeer groot talent met een uitstekend schot. De sierlijke aanvaller debuteerde op 3 februari 2002 in de wedstrijd tegen Roda JC. In hetzelfde jaar won hij met Feyenoord de UEFA Cup en werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Het eigenzinnige talent lag niet altijd even goed in de groep. In totaal speelde hij 61 wedstrijden voor Feyenoord en scoorde veertien keer.

In de zomer van 2014 vertrok Van Persie naar Arsenal. Bij de club in Londen groeide Van Persie uit tot een van ‘s werelds beste aanvallers. In 2012 werd hij met 30 doelpunten topscorer van de Premier League. In de zomer van dat jaar werd hij voor 32 miljoen euro verkocht aan Manchester United. Daar won hij zijn eerste en enige landstitel. Onder trainer Louis van Gaal, onder wie hij in 2014 een succesvol WK speelde in Brazilië, kwam Van Persie op een zijspoor terecht bij de club uit Manchester. Reden om in de zomer van 2015 te vertrekken naar Turkije.