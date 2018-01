Rambam was niet scherp genoeg

Het was een zuivere tv-hattrick die Rambam deze week scoorde: aandacht bij De Wereld Draait Door, Nieuwsuur én Jinek. Bovendien hadden de universiteiten van Rotterdam en Utrecht al vóór uitzending maatregelen genomen tegen studentenverenigingen waar de regels voor de ontgroening waren geschonden.

Toch kan ik me voorstellen dat de makers van het BNNVARA-programma niet helemaal gelukkig zijn als het stof van hun undercoveroperatie is opgetrokken. Dat ligt deels aan de aard van de loopgravendiscussie en deels aan Rambam zelf.

Donderdag was (eindelijk) te zien hoe vijf undercover-verslaggevers naar de kennismakingstijd van corpora in Utrecht, Groningen, Leiden en Rotterdam werden gestuurd. Van hen sloegen er twee op de vlucht voor ze iets konden vastleggen; eentje vond het eigenlijk best gezellig.

Deze misstanden haalden de uitzending: een studente werd in het gezicht gespuugd, een astmapatiënte werd haar medicatie afgepakt, een vrouw werd tot brakens toe tot eten gedwongen, studenten moesten elkaars anus op teken controleren, er werd een minuut lang tegen een bewusteloze jongen aan geschreeuwd – de laatste minuut voordat de ambulance kwam. Beschamende toestanden die mij niets verbazen, maar niet heel véél. Slechts het gedwongen voeren stond op beeld.

Rambam lijkt soms een beetje verliefd op zichzelf, wat zich uit in erg veel aandacht voor de logistiek van het onderzoek, met als angstaanjagend detail het voorlezen uit papieren tijdens het besturen van een auto. Terwijl de eigen bevindingen nog wel wat scherper tegen het licht gehouden hadden mogen worden.

Want bij Jinek zaten om elf uur drie Utrechtse studentes van de UVSV die vol in de tegenaanval gingen. Onder hen de van haar astmamedicijnen beroofde Bente, die zei dat ze haar spullen weliswaar was kwijtgeraakt, maar dat die niet bewust waren afgepakt. De in beeld tot eten gedwongen studente zou daarna niet hebben overgegeven en van gezichtspugen kon niemand zich iets herinneren. Zo werden niet alle beschuldigingen weerlegd, maar werd wel ruimte voor twijfel geschapen.

Daarbij kwam dat Quote aannemelijk maakte dat de Rambam-infiltrant twee studenten had verwisseld en iemand ten onrechte een hoofdwond had toegedicht. Het is moeilijk factchecken in een door een omerta gedomineerde omgeving als de studentencorpora, maar het programma had zich moeten wapenen met meer zelfkritiek. Zeker als je een kwestie onderzoekt waar al zulke sterke meningen over bestaan. De verenigingen, op hun beurt, roepen rommelige verslaggeving over zich af zo lang ze te bang zijn om een journalist normaal te ontvangen.

Als het trouwens waar is, wat bij Jinek werd gesuggereerd, dat de universiteiten hun maatregelen hebben genomen zonder eerst zelf onderzoek te doen, moeten de heren en dames bestuurders elkaar daar nog eens diep in de ogen kijken.

Over onderzoek en oordeel gesproken, iets heel anders: dinsdag schreef ik hier streng over de eerste aflevering van de dagelijkse serie Groeten uit Holland, waarin vijf oudere Marokkaans-Nederlandse vrouwen worden gevolgd. Ik vond dat het te veel over Nederlandse folklore ging en te weinig over de vrouwen. Inmiddels zijn er vier afleveringen en heb ik een reeks prachtige scènes gezien waarin het wel degelijk over de vrouwen en hun eigen levens gaat. Te snel geoordeeld dus: laat Groeten uit Holland vooral niet lopen.