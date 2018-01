Opnieuw geeft Apple gehoor aan Chinese internetwaakhond

Apple gaat de gegevens van Chinese gebruikers van de iCloud opslaan in China. Vanaf eind februari verhuist Apple de data naar de servers van haar Chinese partners Guizhou Cloud Big Data Industry (GCBD), in de zuidelijke provincie Guizhou.

Met de verhuizing voldoet het Amerikaanse technologiebedrijf aan een recente regel van Beijing, namelijk dat alle data van bedrijven die in China actief zijn, ook in China wordt opgeslagen. Meteen nadat die regel in juli 2017 werd ingesteld, ging Apple een partnerschap aan met GCBD met wie ze een nieuw servercentrum bouwden.

Volgens Apple zelf zal de dienst van de iCloud er alleen maar sneller en efficiënter op worden. Critici zijn bang dat de Chinese overheid op deze wijze gemakkelijk data van Chinezen kan inzien, aangezien GCBD eigendom is van de provincie Guizhou. In haar nieuwe gebruiksvoorwaarden stelt Apple dat ook partner GCBD toegang krijgt tot de versleutelde foto’s, contacten en notities.

Buiten China

Het is niet de eerste keer dat Apple gehoor geeft aan eisen van de Cyberspace Administration of China (CAC), de internetwaakhond van de Chinese staat. In augustus verwijderde het bedrijf alle aanbieders van virtual private networks (vpn’s) uit de Chinese App-store. Vpn’s geven toegang tot buitenlandse servers, waarmee gebruikers websites kaunnen bezoeken die de Chinese overheid blokkeert.

De enige manier waarop Apple gebruikers onder de verhuizing van hun data uit kunnen komen, is opheffing van hun iCloud-account.

In eerste instantie had de verhuizing alleen betrekking op gebruikers die de Chinese iCloud gebruiken.

„De werkwijze van iCloud-diensten die zijn gelinkt aan een Apple ID met China in de land- of regio instellingen, zullen onderdeel zijn van deze overgang.”

Maar de website Techcrunch vond gebruikers buiten China die toch de waarschuwingsmail van Apple kregen. De website geeft het advies om de locatie van apparaten in haar instellingen te veranderen zodat de data in de iCloud buiten China blijft opgeslagen.

Toegang tot data

Volgens de Chinese regelgeving moeten bedrijven de autoriteiten op verzoek toegang geven tot hun data. Vooralsnog geeft Apple geen garanties dat ze géén medewerking zal verlenen. Het is onwaarschijnlijk dat de lokale partner GCBD zo’n eventueel verzoek van de Cyberspace Administration zal weigeren.

Apple is niet het enige technologiebedrijf dat zijn data opslaat in Guizhou. De armste provincie van China profileert zich de afgelopen jaren als high tech hub. Apple volgde met de bouw van haar servercentrum ter waarde van een miljard dollar, in de voetstappen van onder meer Tencent, Alibaba en Foxconn.