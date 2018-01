Ook Mira Sorvino werkt niet meer met Woody Allen

In een open brief op de Amerikaanse nieuwssite The Huffington Post schrijft actrice Mira Sorvino dat ze niet meer zal werken met regisseur Woody Allen. Ze richt zich in de brief, die donderdag is gepubliceerd, tot Dylan Farrow, de dochter die Woody Allen en Mia Farrow adopteerden ten tijde van hun huwelijk.

In de brief biedt Sorvino, een van de vrouwen die eerder haar ervaringen met Harvey Weinstein deelden, Dylan Farrow haar excuses aan.

„Ik slikte het beeld dat de media schetsten: dat jouw misbruikbeschuldigingen aan het adres van je vader een uitwas zouden zijn geweest van de verziekte voogdij-strijd tussen Mia Farrow en hem. Ik verdiepte me verder niet in de situatie en dat spijt mij enorm.”

Sorvino won voor haar bijrol in Woody Allens Mighty Aphrodite (1996) een Oscar en een Golden Globe. Ze schrijft in haar brief ook dat Allen tijdens het werken aan Mighty Aphrodite geen grenzen heeft overschreden.

Ongepast gedrag

In de LA Times publiceerde Dylan Farrow in december een stuk waarin ze actrices die met haar adoptievader samenwerkten, zoals Kate Winslet en Greta Gerwig, oproept zich van hem te distantiëren.

Farrow beschrijft daarbij details die ze naar eigen zeggen al twintig jaar herhaalt, zoals dat er getuigen zijn van het herhaaldelijk ongepast gedrag van Allen. Volgens Farrow zou een babysitter hebben gezien hoe Allen zijn hoofd in haar schoot legde, nadat hij haar onderbroek had uitgetrokken. Allen heeft de beschuldigingen altijd ontkend en werd - na een onderzoek - nooit officieel vervolgd.

Actrice/regisseur Greta Gerwig, die speelde in Allens To Rome with Love (2012), liet eerder al weten dat ze niet met Allen had samengewerkt, als ze had geweten wat ze nu weet.

Ook andere acteurs, zoals Ellen Page en David Krumholtz, hebben gezegd spijt te hebben van hun samenwerking met Allen.