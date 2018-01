Obama-fans onder elkaar, lekker samen podcasten tegen Trump

„Ik maak me zorgen. Ik denk dat er niemand in deze zaal zit die zich geen zorgen maakt.” De Amerikaanse expat Jesse Hunt (29) is hier met de trein vanuit Frankfurt, vertelt hij. Met de fiets is hij naar de Meervaart in Amsterdam gekomen. Waarom? „Ik weet niet wat er in de VS gaat gebeuren onder Cheeto Mussolini”. (Hij gebruikt een bijnaam van linkse Amerikanen voor president Trump). En daarom is hij fan van Pod Save America, de linkse, Democratische podcast waarvan donderdag in Amsterdam een aflevering werd opgenomen.

In de Amerikaanse podcastwereld is de talkshow van Jon Favreau en Jon Lovett , voormalig speechschrijvers van president Obama, en ex-Obama-woordvoerder Tommy Vietor ongelofelijk populair. Volgens The New York Times werd de podcast het afgelopen jaar 120 miljoen keer gedownload, elke aflevering kan gemiddeld 1,5 miljoen luisteraars verwachten. Pod Save America was in 2017 vrijwel niet uit de Amerikaanse top-20-podcastlijsten van iTunes weg te slaan, podcastanalyst PodTrack plaatste de show op haar top-20 lijst van best beluisterde podcasts van 2017. Maar Pod Save America is ook nadrukkelijk Amerikaans, met de Amerikaanse politiek als focus. De kleine Europese tour van begin dit jaar – in Oslo en Stockholm schoven ze al aan – lijkt daarom wat vreemd.

Beluister hier de aflevering die Pod Save America op 11 januari opnam in Oslo.



Praten met je conservatieve familie

Toch is het op donderdagavond in de Meervaart druk. Er verzamelt zich een gemêleerd gezelschap van Amerikaanse expats, buitenlandse fans en Nederlandse geïnteresseerden. Aanwezigen roemen het activisme van de hosts, dat ze zich niet schamen om nadrukkelijk links te zijn. De podcast heeft de gezelligheid van gelijkgestemden onder elkaar. Vietor, Favreau en Lovett zijn goede vrienden, de podcast klinkt ook bij de live-opname als een huiskamergesprek.

„Ik vind het leuk omdat het zo licht is”, zegt Nederlander Hugo ten Hertog (23). „Maar het is vooral omdat het Obama-mensen zijn”, voegt Faye Bovelander (20) daar snel aan toe. „En ze hebben zo’n goed divers team opgebouwd.” Naast de hoofdpodcast lanceerde moederbedrijf Crooked Media het afgelopen jaar zeven andere podcasts met vaak zwarte en vrouwelijke gespreksleiders, over onderwerpen als burgeractivisme, buitenlands beleid en moeilijke conversaties met conservatieve familieleden.

Een podcastfabriek, dat lijkt het onderhand wel. Maar het begon als een hobby: voor de lol maakten Lovett, Favreau en Vietor in 2016 voor sportwebsite The Ringer een podcast genaamd Keepin’ It 1600, waarin ze Democraten in de aanloop naar de verkiezingen een hart onder de riem staken. Hillary zou wel winnen, was de insteek. Iedereen die zich zorgen maakte was onnodig aan het “bedplassen”.

“We’re not in the prediction business anymore” , grappen de heren nu in de Meervaart, niet voor de eerste keer. Voorspellingen hebben ze losgelaten. Pod Save America is juist gevestigd op een soort verbroederend Democratisch activisme, luisteraars worden continu opgeroepen tot actie. Dankzij hoofdlolbroek Jon Lovett valt er voor de gefrustreerde Democraat tegelijkertijd veel te lachen. Het aanwezige publiek giechelt mee met beproefde grappen over de “spiritueel steeds kleiner wordende” Republikeinse Senator Marco Rubio en de hype rond Oprah Winfrey – “Ze kan goed speechen en wat ze zegt slaat ergens op. Dus moet ze onmiddellijk president worden”, aldus een droge Lovett.

Waar koop je hier paddo’s?

Collega’s Favreau en Vietor zijn wat bedeesder. Via een vraaggesprek met de Nederlandse journalist Thijs Roes proberen ze de luisteraars wat bij te brengen over het Nederlandse drugsbeleid. Het bestaan van ‘een Nederlandse TV-serie waarin mensen drugs nemen’ brengt ze tot gefronste wenkbrauwen, maar dan verschijnt Lovett weer ten tonele om het luchtig te houden: hoe je tegenwoordig legaal paddo’s kan kopen?

Alle grappen verhullen niet dat Hunt gelijk heeft: iedereen in de zaal maakt zich zorgen. Expats en Europeanen vanuit alle hoeken van het vasteland (“Ik kom uit Slovenië, net als de First Lady.”) dringen voor de microfoon wanneer het vragenuurtje aanbreekt. Allemaal willen ze weten wat ze kunnen doen om de Democraten te helpen. “Heb je familie in de VS? Ga met ze praten,” adviseert Vietor. Te weinig voor het bezorgde publiek. “Dat zei je in Oslo ook al!” roept een vrouw onverwacht vanaf het balkon. “Maar al mijn Amerikaanse familieleden zijn aartsconservatief!” Met zichtbare frustratie reageert Vietor: “Sorry, maar een magisch antwoord heb ik niet voor je.”

Buiten de zaal staan een stel Amerikaanse expats – één vrouw geeft aan te werken voor de Democratische partij - onder de vlag ‘Vote from Abroad’ mensen te ronselen. Elke voorbijganger wordt aangesproken. “Bent u Amerikaans? Kom, we registreren u zodat u kan stemmen.”