Joris Luyendijk naar nieuwe uitgeverij Pluim

Joris Luyendijk, P.F. Thomése, Dimitri Verhulst, Hanna Bervoets, Lieke Marsman en Michel Krielaars zijn de eerste auteurs van de nieuwe uitgeverij van Mizzi van der Pluijm. Zij verlaten Atlas Contact en gaan mee naar uitgeverij Pluim, die op 1 januari is opgericht.

Mizzi van der Pluijm vertrok vorig jaar na dertig jaar bij de Amsterdamse uitgeverij Atlas Contact, na een verschil van mening met moederbedrijf VBK. Er kwamen nieuwe aandeelhouders bij VBK, waardoor Van der Pluijm zich niet zeker voelde over de onafhankelijkheid van Atlas Contact. Na een opstand van auteurs mocht zij onderzoeken of ze Atlas Contact kon uitkopen uit het concern. Dit mislukte in oktober, waarna zij besloot een zelfstandige uitgeverij op te richten.

Het vertrek van deze auteurs is een aderlating voor Atlas Contact. Luyendijk was met ruim 300.000 exemplaren van Dit kan niet waar zijn in 2015 de bestverkochte auteur in Nederland. Thomése en Verhulst zijn gelauwerde fictieschrijvers, Bervoets en Marsman staan voor een succesvolle nieuwe generatie.

Van der Pluijm heeft drie particuliere investeerders aangetrokken, wier namen nu niet bekendgemaakt mogen worden. Daarnaast steekt zij eigen geld in het bedrijf. Hoe groot die investeringen zijn, is onbekend.

De eerste titel van uitgeverij Pluim is een nieuwe Kessels-roman van P.F. Thomése, die nog voor de Boekenweek in maart zal verschijnen. Over de rechten op de reeds verschenen titels van de overstappende auteurs lopen onderhandelingen met Atlas Contact. Het is nog niet bekend of Geert Mak, een van de bestverkopende auteurs van de uitgeverij, overstapt naar Pluim.