‘In China ben ik te vondeling gelegd’

Albinisme

„Ik heb een héél witte huid. Mensen kijken soms. Dan denk ik: hou toch op. Maar je raakt eraan gewend. Albinisme betekent dat je niet goed tegen licht kunt. Op zomerdagen moet ik echt met factor 50 smeren. Je kunt ook minder goed zien. Ik zie bijvoorbeeld een auto maar niet de kentekenplaat. En ik heb nystagmus, wiebelogen. Mijn ogen bewegen heel erg, de hele tijd. Je hersenen corrigeren dat en daar word je moe van. Na een schooldag ben je heel erg moe.”

Xueli Abbing: „Albinisme betekent dat je niet goed tegen licht kunt. Je kunt ook minder goed zien.”. Foto Khalid Amakran Naam: Xueli Abbing (13), Rotterdam Zit in: groep 8 Woont met: moeder, zus Moeder: ondernemer

Vondeling

„Toen ik acht maanden was ben ik in China te vondeling gelegd. Bij een politiebureau. Kinderen met albinisme brengen ongeluk voor families. Maar je weet niet de feiten. Misschien leggen ze je te vondeling omdat ze een betere toekomst voor je willen. Het zou anders afgelopen zijn met mij als ik nog in dat kindertehuis was. Toen ik geadopteerd werd was ik bijna drie. Je herinnert je geen dingen van zo jong, alleen vormen, kleuren. Ik had een matrozenpakje aan met van die schattige piepschoentjes. Het is wel prettig dat je niet helemaal met niks bent thuisgekomen uit China.”

Judo

„Drie keer in de week heb ik judo. Dat geeft ontspanning in je hoofd, dus dat is prettig. Ik doe ook wedstrijden, maar ik krijg er wel steeds meer last van dat ik slecht zie. Als je bijvoorbeeld van bovenaf gepakt wordt bij een aanval, kun je dat niet zien omdat daar felle lampen zitten. Naast judo zwem ik een keer per week en ik ben begonnen met hardlopen en triatlon. Bij hardlopen ben ik met een koord verbonden aan de trainster. Bij zwemmen doe ik het liefst schoolslag. Ik hou ook van lekker dobberen op het water.”

Foto’s Khalid Amakran

Proberen of het gaat

„Vroeger werd ik soms wat gepest. Het was op een speciale school voor blinden en slechtzienden. Ik wil daar niet te veel woorden aan vuil maken, ik heb er ook een goede vriend aan overgehouden. Dit jaar zit ik op een school voor mensen die alles kunnen zien, om te proberen of het gaat. Het is moeilijk, maar het went wel. De kinderen zijn aardig, ze proberen me in de groep te betrekken.”

Hongkong

„Een keer ben ik naar Hongkong geweest voor een modeshow en een fotoshoot. Dat vond ik superleuk. Ik moest een witte jurk met bloemetjes aan, ough. Niet zo mijn stijl. Ik wil nog wel een keer terug naar China. Niet zo’n rootsreis, maar voor de cultuur.”

Dit zegt haar moeder

„Xueli is creatief en sportief en een enorme doorzetter. Ze wil altijd winnen en presteren. Ze heeft echt talent voor judo, hardlopen en zwemmen. Het is wel een zoektocht geweest. Als je slechtziend bent vallen bijna alle sporten af.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Aanmelden: pubers@nrc.nl.