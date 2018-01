Hoekstra verontschuldigt zich voor no-go-uitspraken

Pete Hoekstra heeft in een interview met De Telegraaf alsnog nadrukkelijk zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken dat in Nederland no-gozones zijn en politici zijn verbrand. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Nederland waren de uitspraken uit 2015 “gewoon fout”.

De discussie over de uitspraken van Hoekstra laaide donderdag opnieuw op toen hij op zijn eerste dag als ambassadeur een persconferentie gaf waarin hij niet op de zaak wilde ingaan. Een filmpje van RTL Nieuws waarin te zien is hoe journalisten hem herhaaldelijk tevergeefs om een nadere inhoudelijke reactie vragen, kreeg ook in de Verenigde Staten aandacht. Mede naar aanleiding daarvan had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken al aangekondigd dat Hoekstra zich zou verontschuldigen.

Nieuwsuur

Hoekstra werd eind december in een interview met Nieuwsuur herinnerd aan zijn uitspraken uit 2015. Voor de NOS-camera’s ontkende hij van no-gozones en verbrandingen gesproken te hebben, hoewel er videobeelden van bleken te bestaan. Hoekstra sprak van “fake news”, nepnieuws. Toen interviewer Wouter Zwart terugkwam op Hoekstra’s uitspraak dat zijn vraag over nepnieuws zou gaan, ontkende die enkele minuten eerder in het gesprek het woord “fake news” gebruikt te hebben.

Een dag nadat het Nieuwsuur-interview online was verschenen, bood Hoekstra in een verklaring op Twitter zijn excuses aan. Of die betrekking hadden op zijn Nieuwsuur-interview of de uitspraken uit 2015, bleef echter onduidelijk:

“Ik heb in 2015 bepaalde opmerkingen gemaakt en betreur wat is gezegd tijdens het Nieuwsuur-interview. Daarvoor bied ik mijn excuses aan.”

Hoekstra biedt in het interview met De Telegraaf wel nadrukkelijk zijn excuses aan voor zijn uitspraken uit 2015. Hij zegt niet meer te weten op basis waarvan hij beweerde dat Nederland no-gozones kent en er politici worden verbrand. “Ik heb landen door elkaar gehaald. Ik had het fout, en ik weet niet meer hoe dat heeft kunnen gebeuren.” Ook zegt hij niet te weten waarnaar hij refereerde toen hij Nieuwsuur verweet nepnieuws aan te halen:

“Het was niet zo dat ik dat filmpje uit 2015 op dat moment getoond kreeg. Ik weet niet waarnaar ik refereerde toen ik het over nepnieuws had.”

Dat hij tijdens zijn persconferentie in zijn residentie in Den Haag niet op de kwestie in ging, was volgens de ambassadeur omdat hij het wilde hebben over de goede banden tussen Nederland en de VS. Bovendien vindt hij volgens De Telegraaf dat hij zich al voldoende had verontschuldigd: “Hoe vaak moet een mens zeggen dat iets hem spijt?” Het volledige gesprek met de diplomaat verschijnt zaterdag in de krant.