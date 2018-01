‘Grote verandering’ in nieuwsoverzicht Facebook

Berichten van bedrijven, organisaties en media krijgen een minder prominente plek in het nieuwsoverzicht van Facebook-gebruikers. Volgens Facebooktopman en -oprichter Mark Zuckerberg voert het bedrijf de komende maanden “grote veranderingen door in de manier waarop we Facebook bouwen”, zo schrijft hij in een post op zijn eigen sociale medium.

Volgens Zuckerberg ligt de focus voor gebruikers na de veranderingen niet meer op het vinden van “relevante content”, maar op “sociale interacties”. “Recent hebben we feedback van onze gemeenschap gekregen dat publieke content de persoonlijke momenten verdringt die ons meer met elkaar verbinden.” Concreet betekent dat dat posts van Facebook-vrienden en uit groepen waar gebruikers lid van zijn voorrang zullen krijgen op publieke posts, zoals van media.

De publieke berichten die je wel te zien krijgt, worden geselecteerd op basis van “betekenisvolle interactie”. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld om of Facebook verwacht dat er een zinnige discussie in de comments kan ontstaan.

Zo is het zeer waarschijnlijk dat live video’s een veel belangrijke plek krijgen dan gewone video’s. Volgens Facebook is er bij live video’s tot zes keer meer interactie.

Gezond voor gebruikers, slecht voor media

Zuckerberg zegt de veranderingen door te voeren uit het oogpunt van het welzijn van Facebook-gebruikers:

“Onderzoek toont aan dat sociale media goed kunnen zijn voor ons welzijn, als we ze gebruiken om verbonden te zijn met mensen om wie we geven. We kunnen ons meer verbonden en minder eenzaam voelen, en dat houdt verband met hoe gelukkig en gezond we zijn op de lange termijn. Aan de andere kant kan het passief lezen van artikelen en video’s kijken - zelfs als ze vermakelijk of informatief zijn - misschien niet zo goed zijn.”

In zijn post zegt Zuckerberg op de koop toe te nemen dat de tijd die gebruikers op Facebook spenderen omlaag zal gaan: “Maar ik denk ook dat de tijd die je wel op Facebook doorbrengt, waardevoller zal zijn.” Op de lange termijn zal het ook goed zijn voor Facebook, zegt Zuckerberg.

Ook voor media, die voor een deel afhankelijk zijn van bezoekers die via Facebook komen, kan de verandering negatief uitpakken. Recent testte Facebook in zes landen met een apart tabblad voor publieke posts. Dat zorgde voor het teruglopen van bezoek via Facebook met wel driekwart. Deze update gaat volgens Facebook veel minder ver dan de test.

Filterbubbel

Facebook krijgt de laatste jaren veel kritiek. Zo zou het bedrijf bijdragen aan het verspreiden van desinformatie, door niet actief genoeg te modereren op fake news. Ook komen gebruikers door Facebook in een digitale echoput terecht die alleen maar het eigen standpunt versterkt, zo menen critici, en is Facebook verslavend.

Lang hield Facebook zich afzijdig in die discussie. In december gaf het voor het eerst toe dat sociale media ook negatieve effecten op gebruikers kunnen hebben.

De volledige post van Mark Zuckerberg