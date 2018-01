VVD Amsterdam pleit voor harde aanpak homohaat

Aanleiding voor de VVD om een spoeddebat aan te vragen zijn twee recente incidenten. Op Nieuwjaarsdag werd een 22-jarige jongen mishandeld in Nieuw West – hij werd door vier mannen uitgescholden voor „kankerflikker” en in elkaar geslagen – en op 6 januari werd een 24-jarige man door drie mannen op metrostation Wibautstraat mishandeld – hij werd uitgescholden voor „boeler”, beroofd en met een baksteen op zijn hoofd geslagen.

De Amsterdamse politie wil nog niet zeggen of er daadwerkelijk sprake is van toenemend geweld tegen homo’s, of dat dit simpelweg twee incidenten vlak na elkaar zijn. „Dat wordt duidelijk als we een dader hebben en een motief”, zegt een woordvoerder, „en die hebben we nu nog niet.”

LHBTI-belangenvereniging COC laat wel weten dat de laatste jaren een stijging te zien is in het aantal aangiftes van geweld tegen de LHBTI-gemeenschap. „Maar”, voegt een woordvoerder toe, „dat hoeft niet direct te betekenen dat het aantal incidenten toeneemt. Het kan ook zijn dat mensen het eerder durven te melden.”

Raadslid Marianne Poot van de VVD stelde donderdag een aantal maatregelen voor, onder andere een onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in de Surinaamse gemeenschap. Van de drie mannen die de 24-jarige jongen aanvielen waren er vermoedelijk twee van Surinaamse afkomst; „boeler” is Surinaams voor homo. Poot: „Afhankelijk van wat er uit dat onderzoek komt, zouden we bijvoorbeeld voorlichting kunnen inzetten om de acceptatie van homo’s in die gemeenschap te vergroten.” Ook stelt de VVD een denktank voor van mensen uit de LHBTI-gemeenschap, die met de politie gaat nadenken over het voorkomen van dit soort incidenten.

Correctie (13 januari 2018): in dit artikel werd in de kop en de inleiding onterecht gesuggereerd dat het om Rotterdam ging. Dat moest natuurlijk Amsterdam zijn.