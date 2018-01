FC Barcelona betaalde Messi extra salaris via liefdadigheidsstichting

FC Barcelona, Lionel Messi en zijn familie hebben misbruik gemaakt van de fiscale voordelen die de goede doelenstichting van de topvoetballer in Spanje genoot. Om vervolging van Messi te voorkomen heeft de club in de zomer van 2016 voor de tweede keer de belastingschuld van de Argentijn betaald.

Dat blijkt uit onderzoek van het Duitse weekblad Der Spiegel en het journalistieke consortium EIC, waarvan NRC deel uitmaakt. Het onderzoek is gebaseerd op interne documenten van FC Barcelona, die via het platform Football Leaks beschikbaar zijn gekomen.

Het gaat om de Spaanse Fundación Leo Messi, een stichting die opkomt voor hulpbehoevende kinderen en tussen 2010 en 2013 ruim 7 miljoen euro ontving van FC Barcelona. Officieel was dit bedrag bedoeld voor liefdadigheid, maar volgens de Spaanse belastingdienst ging het in feite om verkapte salarisbetalingen aan de Barcelona-vedette.

Geen jaarcijfers

De eerste aanwijzing dat de stichting zich niet of nauwelijks met goede doelen bezighield, is het feit dat die de eerste jaren van haar bestaan niet werd ingeschreven in de Catalaanse Kamer van Koophandel. Ook waren er geen jaarcijfers beschikbaar.

De vertrouwelijke documenten van FC Barcelona laten zien dat de Catalaanse club zich in de loop van 2016 grote zorgen maakte over de belastingproblemen van de goede doelenstichting. Lionel en zijn vader Jorge Messi werden begin 2016 in Spanje veroordeeld voor belastingontduiking voor de periode 2007-2009.

FC Barcelona betaalde toen de bijbehorende naheffing voor de voetballer, als bonus voor zijn prestaties. Als de Spaanse fiscus in een tweede onderzoek Messi en zijn vader opnieuw schuldig zou bevinden, dan zouden zij de gevangenis in moeten.

Schikking met de belastingdienst

Koortsachtige onderhandelingen en een enorme zak geld brachten uiteindelijk uitkomst. De zaak over de Messi-stichting werd geschikt met de Spaanse belastingdienst voor ongeveer 12 miljoen euro, waarbij FC Barcelona opnieuw de rekening betaalde – ook al hadden de Messi’s voor de tweede keer een te laag inkomen opgegeven aan de fiscus.

De club ging zo ver omdat zij tegen elke prijs wilde voorkomen dat Messi, die op dat moment aan het onderhandelen was over een nieuw contract, zou vertrekken bij FC Barcelona. De Argentijnse aanvaller tekende uiteindelijk in 2017 een recordcontract, dat hem tot de zomer van 2021 aan de club bindt. Hij verdient in die periode meer dan 100 miljoen euro per jaar, een bedrag dat 40 procent van alle salarisbetalingen door FC Barcelona beslaat.

Jorge Messi zegt in een reactie, mede namens zijn zoon: „Wij hebben altijd aan onze belastingverplichtingen voldaan.” Alle betalingen, ook die van FC Barcelona, „zijn belast volgens de wet en de criteria van de Spaanse autoriteiten”.