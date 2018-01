Facebooks tijdlijn gaat op de schop, maar niet voor advertenties

Berichten van bedrijven, organisaties en media krijgen binnenkort een minder prominente plek in de tijdlijn van Facebook-gebruikers. Facebook-oprichter en topman Mark Zuckerberg (33) kondigde vrijdag „een zeer grote verandering” aan in wat de ruim twee miljard maandelijkse gebruikers van het sociale netwerk te zien krijgen.

In een bericht op zijn eigen Facebook-pagina schrijft Zuckerberg dat de balans op Facebook zoek is geraakt. De afgelopen jaren is de hoeveelheid berichten, foto’s en video’s van bedrijven en media op Facebook „geëxplodeerd”. Al deze posts verdringen wat vrienden en familie op Facebook plaatsen, stelt Zuckerberg. Volgens de topman is daardoor „de balans verschoven van het meest belangrijke wat Facebook kan doen: mensen met elkaar verbinden”.

Zuckerberg motiveert zijn keuze voor een drastische verandering van het netwerk met een beroep op niet met naam genoemde wetenschappelijk onderzoeken waaruit blijkt dat het goed voor ‘ons’ welzijn is als we via social media contact hebben met mensen om wie we geven. Eindeloos scrollen door je tijdlijn, zonder interactie, is daarentegen niet zo goed.

Concreet zullen posts van Facebook-vrienden en uit groepen waar gebruikers lid van zijn voorrang krijgen op publieke posts, zoals die van media. „Ik verwacht dat de tijd die mensen spenderen op Facebook zal dalen”, schrijft Zuckerberg.

De grootste verliezers van het nieuwe Facebookbeleid zijn op het eerste gezicht kranten, tijdschriften en andere media. Zij zijn voor hun verdiensten steeds afhankelijker van internet. En berichten op Facebook zorgen bij veel media voor een belangrijke portie van het bezoekersverkeer.

Recent testte Facebook in zes landen, waaronder Slowakije, een tijdlijn met een apart tabblad voor publieke posts. Dat zorgde bij de zestig grootste Slovaakse nieuwswebsites voor het teruglopen van bezoek via Facebook met tweederde. De nu aangekondigde update gaat volgens Facebook veel minder ver dan het experiment.

Naastenliefde

Zuckerberg, de vierde rijkste man van Amerika, kleedt de verandering zo ongeveer in als een daad van naastenliefde. Hij brengt Facebookgebruik in verband met „gezondheid” en „geluk”. De topman wil consumenten „meer waardevolle” tijd bieden en een dienst leveren die „goed is voor mensen hun welzijn” .

Over de zakelijke rationale houdt Zuckerberg zich op de vlakte. Wel stelt hij dat het niet slecht voor Facebook hoeft te zijn als mensen minder tijd op het netwerk doorbrengen. Zolang gebruikers de tijd die ze er doorbrengen maar als „waardevoller” gaan zien, is dat kortere gebruik „voor ons bedrijf” zelfs „goed”.

Facebook (eigenaar van Whatsapp en Instagram) is het grootste sociale netwerk ter wereld. Het bedrijf verdient zijn geld vrijwel volledig met advertenties. De laatste cijfers, over het derde kwartaal van 2017, tonen dat Facebook in drie maanden omgerekend zo’n 8,8 miljard euro aan advertentie-inkomsten had. Daarvan bleef bijna de helft over als nettowinst.

Het woord advertentie neemt Zuckerberg in zijn bericht van 553 woorden geen enkele keer in de mond. Hij vindt blijkbaar niet dat advertenties „persoonlijke momenten verdringen”. Facebooks advertentie-inkomsten groeien veel harder dan het aantal gebruikers. De 8,8 miljard euro aan advertentie-inkomsten in het derde kwartaal was een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg in dezelfde periode met 16 procent.

Per Amerikaanse gebruiker haalt Facebook inmiddels per kwartaal meer dan 20 dollar (16,50 euro) aan advertentie-inkomsten binnen, voor een Europese gebruiker is dat zo’n 5,50 euro. De nieuwe tijdlijn kan als ‘bijkomend’ effect hebben dat media of bedrijven die niet gratis in de tijdlijn verschijnen, gaan adverteren. Niet alle beleggers hebben daar vertrouwen in, de koers van het aandeel Facebook daalde vrijdag met zo’n 4 procent.

De volledige post van Mark Zuckerberg