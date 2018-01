Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Wat gebeurt er met illegale immigranten die de Verenigde Staten worden uitgezet? The New Yorker schreef er een aangrijpende longread over. Tip van redacteur Maarten Dallinga.

Correspondent Melle Garschagen tipt een scherpe column van Edward Luce in de Financial Times over waarom Oprah Winfrey als president de dood van de Amerikaanse politiek belichaamt.

Eén granaat veranderde hun leven

“They used to tell me I was beautiful”, zegt de 9-jarige Syrische Qamar. Zes jaar geleden werd het huis waarin zij en haar zusje sliepen getroffen door een granaat. Hun kleding vloog in brand en ze kregen derdegraads brandwonden. De BBC publiceerde een droevige video over de meisjes.