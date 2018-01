Amerikaans ministerie neemt afstand van uitspraken Hoekstra

Wat hij zelf tot nu toe niet deed, doet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wel: afstand nemen van feitelijk onjuiste uitspraken van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra uit 2015 deed over Nederland. Onderminister van Buitenlandse Zaken Steve Goldstein zegt tegen persbureau Reuters dat hij “het niet eens is” met Hoekstra’s uitspraken dat “de islamitische beweging” in Nederland verantwoordelijk is voor “auto’s die worden verbrand” en “politici die worden verbrand”.

Hoekstra zei in 2015 ook dat er no-go-gebieden zijn in Nederland, zonder concreet te noemen waar die zich bevinden. Zijn uitspraken wekten vanwege hun onjuiste karakter veel verbazing in Nederland. Een interview dat hij in december gaf aan Nieuwsuur verbeterde de situatie niet. Hoekstra werd geconfronteerd met zijn uitlatingen uit 2015, maar ontkende die gedaan te hebben: “Wij noemen dat fake news.” In hetzelfde interview ontkende hij vervolgens ook nog eens zijn iets daarvoor gedane uitspraak over fake news.

Op Twitter maakte Hoekstra zijn excuses voor zijn optreden tijdens het interview, maar hij nam zijn uitspraken niet terug.

Please see my comments regarding recent interview. Thank you. Pete pic.twitter.com/gxQOcZ8Duk — Pete Hoekstra (@petehoekstra) December 23, 2017

‘Dit is Nederland, u moet vragen beantwoorden!’

Afgelopen woensdag gaf Hoekstra op zijn eerste dag als ambassadeur een persconferentie in zijn residentie in Den Haag. Daar vroegen journalisten opnieuw om opheldering over zijn uitspraken. Die gaf Hoekstra niet:

“Ik deed mijn uitspraken in een tijd dat ik betrokken was bij onderzoek en analyse. Het draait nu niet meer om mijn persoonlijke overtuigingen. Ik vertegenwoordig nu de betrekkingen tussen Nederland en de VS die vierhonderd jaar teruggaan.”

Een filmpje waarin journalisten achter elkaar min of meer hetzelfde blijven vragen aan Hoekstra, maar keer op keer nul op het rekest krijgen, bereikte ook Amerikaanse media.

Today Dutch press welcomed @petehoekstra as new ambassador to the Netherlands. In 2015 Hoekstra said Dutch"politicians are being burned" (not true). The only one who did get burned today is… Hoekstra himself. By refusing to answer our questions. pic.twitter.com/Dv2aalbhDP — Roel Geeraedts (@RGjournalist) 10 januari 2018

Volgens onderminister Goldstein heeft Hoekstra wel degelijk spijt van zijn uitspraken: “De ambassadeur heeft fouten gemaakt in 2015, dingen gezegd die hij niet had moeten zeggen. Dat erkent hij.” Volgens Goldstein geeft Hoekstra deze vrijdag alsnog een interview aan een Nederlands medium over zijn uitspraken. Ook gaat Hoekstra dit weekend langs bij verschillende Nederlandse gemeenschappen, waaronder de islamitische gemeenschap, zegt Goldstein.

Goldstein heeft Hoekstra ook gezegd dat hij in het vervolg gewoon in moet gaan op vragen van journalisten, schrijft The Washington Post: