Albert Heijn past ‘stigmatiserend’ cursusmateriaal aan

Supermarktketen Albert Heijn past zijn cursusmateriaal naar aanleiding van klachten van een cursist, bevestigt de supermarkt vrijdagavond na berichtgeving van de NOS. Een plaatje in het trainingsmateriaal bestemd voor nieuwe winkelmedewerkers toont een vrouw en kind van kleur met het bijschrift ‘city budget’. Stigmatiserend, vindt het College voor de Rechten van de Mens. Albert Heijn erkent dat het beeld “ongelukkig” was.

De afbeeldingen maken deel uit van het lesmateriaal dat gebruikt werd bij de opleiding van supermarktmedewerkers. Daarin worden verschillende klantenprofielen onderscheiden, waaronder dat van het moderne gezin (vader, moeder en twee kinderen), de dure koper, oftewel de ‘city-premium klant’ (een witte mannelijke klant) en de klanten met weinig budget, de zogenaamde ‘city budget’-kopers, op de afbeeldingen een moeder en kind van kleur.

In het specifieke ‘city budget’-profiel worden de omschrijvingen ‘ondergemiddeld inkomen’ en ‘lage besteding per transatie’ gebruikt. Het materiaal is bedoeld om cursisten te leren welke klantprofielen het bedrijf hanteert. De profielen worden samengesteld op basis van gegevens van klanten met een Bonuskaart, en worden onder meer gebruikt om het assortiment toe te spitsen op de doelgroep die voor die specifieke supermarkt relevant is. “Het is niet de bedoeling dat bepaalde mensen in de winkel naar een bepaalde productgroep worden gestuurd”, laat een woordvoerder van de keten weten. “Dat kan natuurlijk niet, dat zou inderdaad stigmatiserend zijn.”

Ethnische profilering

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er sprake van stigmatisering, zegt Barbara Bos: “We zien niet graag dat stereotypen bevestigd worden en dat gebeurt hier. Ze stellen een klantprofiel vast aan de hand van hoe men eruit ziet, maar dat zegt lang niet altijd iets over hoe men echt is. Je bevestigt daarmee een stereotype beeld. Daardoor loop je het risico dat mensen alleen nog maar het etiketje van de groep zien, en niet meer naar de persoon kijken. Dat kan tot discriminatie leiden, ook buiten de werkvloer.”

Wettelijk gezien gaat het volgens het College niet om discriminatie, maar antiracismebureaus vinden dat de afbeelding toch die uitwerking heeft. Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam spreekt van “ethnische profilering”. Ook de bureaus Radar Rotterdam en Art 1 Midden-Nederland spraken zich tegenover de NOS kritisch uit over de stereotyperende afbeeldingen.

Hokjesdenken

Een anonieme deelneemster van de cursus speelde het materiaal door aan NOS omdat zij het “choquerend” vond en van mening was dat het zou bijdragen aan hokjesdenken onder jonge mensen. Albert Heijn laat in een reactie weten de afbeeldingen aan te zullen passen.