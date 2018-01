Het vierde seizoen van Netflix-serie Black Mirror is angstaanjagender dan ooit. Onder leiding van presentator Joyce Roodnat gruwelt de kunstredactie bij het zien van een toekomst vol computerchips in kinderhoofdjes en geheugens op een harde schijf en wordt duidelijk waarom het geniaal-zwartgallige You Were Never Really Here nu al de beste film van 2018 is.