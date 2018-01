Recept: Japanse noedelsoep voor beginners

Precies een jaar geleden voorspelde ik op deze plek dat we chocoladetaart zouden gaan eten als ontbijt. Of nou, ik voorspelde dat niet eigenhandig, ik citeerde uit de vele culinaire trendrapporten die bij elke jaarwisseling de ronde doen. Dus nu graag even uw hand opsteken als u in 2017 vaker dan die ene brakke ochtend na uw eigen verjaardagsfeestje heeft ontbeten met chocoladetaart.

Even tellen hoor. Ah, dat vermoedde ik al. Bij mij thuis waren havermout, gebakken eieren, boterhammen met pindakaas en smoothies ook onverminderd dominant. Laten we eerlijk zijn, trendvoorspellingen komen ook wel eens níét uit. En deze – chocoladetaart zou volgens wetenschappers gezond zijn vanwege de stimulerende werking van cacao op onze cognitieve functies – was misschien gewoon iets te mooi om waar te worden.

Dat neemt niet weg dat een heleboel andere trends wel hebben doorgezet. Zoals de opmars van ramen – in grote steden dook afgelopen jaar het ene na het andere eethuisje op dat zich in deze Japanse noedelsoep specialiseerde. Zoals de ontdekking van nieuwe meelsoorten – kijk maar eens in het supermarktschap hoeveel soorten er inmiddels staan. En natuurlijk werd groente het nieuwe vlees – ter bewijsvoering hoef ik denk ik slechts de rode-kool-steak en de ‘Beet Wellington’ uit de Kerst-Allerhande van afgelopen jaar aan te voeren.

Tot zover de culinaire evaluatie van 2017. Volgende week blikken we vooruit op komend jaar. Wat schaft de pot in 2018? In elk geval nog steeds ramen, want daarop zijn we nog lang niet uitgekeken. Ramen is gelukkig niet heel ingewikkeld om zelf te maken. De basis bestaat altijd uit bouillon en noedels. Vervolgens kun je hem zo aankleden als je zelf wilt.

Een geweldige, kant-en-klare bouillon voor ramen is ‘Noodle Broth’ van het merk Clearspring (te koop bij biologische winkels en online). Puur plantaardig en je hoeft hem alleen maar aan te lengen met water. Maar met een pot fond uit de ‘gewone’ supermarkt, een stukje gember, een scheut mirin en dito sojasaus kan het ook. Gebruik voor onderstaand recept gerust ook andere groenten. Of voeg een gekookt eitje toe. Of blokjes tofu. Gepocheerde kip. Gerookte makreel. Ramen is niet alleen een buitengewoon bevredigend, maar ook een behoorlijk vergevingsgezind gerecht.

Ramen voor beginners (2 personen)

400 ml paddestoelen- of gevogeltefond (pot); 3 cm gemberwortel, in lucifers gesneden; 2 - 3 el mirin; 2 - 3 el tamari (of Kikkoman sojasaus); 100 g ramen (of andere noedels); 1 tl geroosterde sesamolie; ½ kleine zoete aardappel, in plakjes gesneden en vervolgens in driehoekjes; een handvol shiitakes of kastanjechampignons, in dunne plakjes; een handje peultjes, in de lengte gehalveerd; 2 lente-uitjes, in lucifers; 1/2 vel nori, in smalle reepjes geknipt

Breng in een ruime pan de fond met 200 ml water aan de kook. Voeg de gember, 2 eetlepels mirin en 2 eetlepels sojasaus toe en laat 10 minuten zachtjes trekken.

Kook in een andere pan de ramen beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Spoel de noedels af onder stromend koud water, meng er de sesamolie door en maak er nestjes van in twee diepe kommen.

Kook de zoete aardappel, paddestoelen en peultjes in 2 minuten beetgaar in de bouillon, schep ze er met een schuimspaan weer uit en verdeel over de noedels. Proef de bouillon, maak desgewenst verder op smaak met extra mirin of sojasaus en schenk in de kommen.

Bestrooi met de lente-ui en de reepjes nori en maal wat peper over de soep. Meteen opslurpen.