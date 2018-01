Twee treinen rammen stilstaande auto Diemen

Twee treinen hebben woensdagavond een personenauto geraakt die stilstond op een spoorwegovergang in Diemen. De auto viel stil terwijl hij de overweg opreed, net op het moment dat er twee treinen aankwamen. De inzittenden konden zich nog net op tijd in veiligheid brengen, voordat hun auto door beide treinen werd geschept. Ook in de treinen raakte niemand gewond.

De melding van het ongeluk kwam om 21.17 binnen, zo is te zien op de website van brandweerkorps Amsterdam-Amstelland. Van de auto is na het ongeluk weinig meer over. Een van de Officieren van Dienst bij spoorbeheerder ProRail was erbij toen het wrak van de treinrails werd gehaald.

Door de botsing heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Weesp woensdagavond stilgelegen, waardoor reizigers met bussen moesten reizen. Inmiddels rijden er weer treinen.