Toezichthouder gaswinning: vermoedelijk flinke verlaging productie nodig

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is er naar verwachting een “flinke” verlaging van de gaswinning in Groningen nodig. Sinds de zware beving bij Zeerijp van afgelopen maandag bevindt het bevingsgebied in Groningen zich volgens de toezichthouder in het hoogste alarmeringsniveau. Het SodM gaat de komende twee weken onderzoeken naar welk niveau de gaswinning moet om het gebied weer zo veilig mogelijk te maken.

Dat blijkt uit een eerste reactie die het SodM donderdagmiddag geeft op het plan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om “substantieel” minder gas te winnen. De NAM kwam woensdag met dat plan na de zware beving afgelopen maandag. Die had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter.

Volgens het SodM zijn de maatregelen die de NAM voorstelt “een stap in de goede richting, maar niet concreet genoeg”. Zo wilde de joint venture van Shell en ExxonMobil geen uitspraken doen over wat het nieuwe winningsniveau moest worden. Op dit moment wordt er 21,6 miljard kuub gas per jaar gewonnen door het bedrijf.

De toezichthouder gaat nu dus kijken naar welk niveau dat wat haar betreft moet en brengt binnen twee weken advies uit aan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. Daarbij kijkt het SodM expliciet alleen naar de veiligheid - niet naar eventuele leveringscontracten die het ministerie heeft. Uiteindelijk maakt de minister daarna de beslissing.

In ieder geval tot die tijd is het volgens het SodM “code rood” in het bevingsgebied. Dat houdt volgens een woordvoerder specifiek in dat door de beving van Zeerijp het hoogste niveau, het interventieniveau, uit het Meet- en Regelprotocol is bereikt: een set richtlijnen die in werking treden na een afwijkende seismische activiteit.

Het SodM is verder kritisch op de NAM omdat het bedrijf de indruk zou hebben gewekt dat ze de productie vooral zou willen terugschroeven om de ‘veiligheidsbeleving’ van bewoners te verbeteren. Volgens de toezichthouder is dat echter ook nodig vanuit het oogpunt van de veiligheid zelf. Wel erkent ze dat er te weinig kennis is over gasbevingen om te weten bij welk niveau van gaswinning er wat voor bevingen zullen plaatsvinden.