Ruzie tussen directie en aandeelhouders over verkoop Eneco escaleert

Een groep gemeenten die hun belang in Eneco wil verkopen, heeft geen vertrouwen meer in de commissarissen van het energiebedrijf.

Uit een brief van de zogeheten aandeelhouderscommissie AHC blijkt dat 29 van de 53 aandeelhoudende gemeenten geen vertrouwen meer hebben in de commissarissen. Volgens de auteur, de Rotterdamse wethouder en AHC-voorzitter Adriaan Visser (D66), beschikken deze gemeenten over 80 procent van de aandelen.

Eneco had in november al een buitengewone aandeelhoudersvergadering uitgeschreven om zijn visie te geven op het verkoopproces. Nu zal die bijeenkomst deze vrijdag vooral in het teken staan van de ruzie tussen aandeelhouders en de top van het energiebedrijf.

Verzet

Eneco noemt de actie van de aandeelhouders „onverantwoordelijk en schadelijk voor Eneco, haar aandeelhouders, alle andere belanghebbenden en het privatiseringsproces”.

Begin november werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenten hun belang willen verzilveren. Driekwart van de gemeenten toonden zich toen voorstander van verkoop. Eneco heeft zich steeds verzet tegen een verkoop, vooral omdat het vreest dat het dan afstand moet doen van zijn duurzame strategie. Het verzet van bestuursvoorzitter Jeroen de Haas zou volgens de aandeelhouders te weinig weerwerk van de commissarissen hebben gekregen.

In een reactie zegt president-commissaris Edo van den Assem de actie van de aandeelhouderscommissie te betreuren. „Het is in het belang van alle partijen dat we stoppen met het benadrukken van de verschillen en nu doorgaan met de voorbereiding van het privatiseringsproces”, stelt Van den Assem in een schriftelijke reactie.

Eerdere botsing over rapport

Het is niet voor het eerst dat het bedrijf en de aandeelhouders botsen. Eneco was eerder ontstemd over een rapport van de AHC dat in november was opgesteld. Eneco noemt dit „een eenzijdig, onvolledig en incompleet rapport over bestuur en toezicht bij Eneco”. De AHC verweet het bedrijf op zijn beurt belangrijke gegevens achter te houden.

Vorige maand volgde naar aanleiding daarvan gesprekken die volgens Eneco de hoop gaven „dat we er samen uit zullen komen en dat de verschillen van mening uiteindelijk beperkt zijn”.

Zowel een beursgang als een verkoop van het bedrijf is een optie. De geschatte waarde ligt op zo’n 3 miljard euro. Een eventueel vertrek van de commissarissen is overigens op korte termijn niet te verwachten. De aandeelhouders hebben de top van Eneco twee maanden de tijd gegeven om te reageren.