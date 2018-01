Pensioenfonds ABP stapt uit tabak en kernwapens

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, doet geen investeringen meer in tabak en kernwapens. Dat is volgens het fonds een gevolg van gesprekken met deelnemers, werkgevers en belangenorganisaties. De beleggingen, ter waarde van ongeveer 3,3 miljard euro, wil het ambtenarenfonds binnen een jaar verkopen. Dat meldt ABP donderdag.

Deelnemers, werkgevers en andere belanghebbenden geven steeds meer aan moeite te hebben met beleggingen in tabak en kernwapens. Al jarenlang wordt er druk uitgeoefend op pensioenfondsen om uit wapens en tabak te stappen.

ABP-bestuurder Erik van Houwelingen noemt de beleggingen “een dilemma” voor het pensioenfonds. Ondanks de behaalde rendementen trekt het fonds zijn beleggingen terug uit tabakproducenten en toeleveranciers voor producenten van kernwapens, aldus Van Houwelingen.

Het pensioenfonds belegt al sinds 2014 niet meer in clusterwapens, antipersoonsmijnen en chemische of biologische wapens. Maar het fonds belegde nog wel voor ruim 730 miljoen euro in kernwapens.

Beperkt rendementsverlies

Het pensioenfonds verwacht dat het rendementsverlies als gevolg van het besluit “zeer beperkt” zal zijn.

“Hoewel in het verleden goed rendement is behaald op tabak en kernwapens, verwachten we dat dit in de toekomst anders zal zijn. Ook zien we mogelijkheden om met andere beleggingen goede rendementen te halen.”

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland met 2,8 miljoen deelnemers uit overheid en onderwijs en 334 miljard euro belegd vermogen. Het fonds is geregeld in het nieuws met omstreden investeringen. Zo kwam het in het nieuws door beleggingen in drie Israëlische banken die de bouw van illegale nederzettingen financieren (50 miljoen euro).

Fossiele brandstoffen en megastallen

Ook werd ABP opgeroepen te stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen (10 miljard euro). Wakker Dier maakte bezwaar tegen beleggingen in Chinese megastallen (92 miljoen euro).

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, is blij met de maatregel. “ABP zet hiermee een grote stap op het gebied van tabaksontmoediging en het realiseren van een rookvrije generatie.”