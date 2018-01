Partij Nida royeert haar nummer twee wegens verdenking van lekken naar Denk

De Rotterdamse islamitisch geïnspireerde partij Nida heeft raadslid Aydin Peksert uit de partij gezet wegens het „lekken van vertrouwelijke informatie’’ aan onder meer Denk-leider Tunahan Kuzu. Dat staat in een brief van partijvoorzitter Nurullah Gerdan, die Nida donderdagmiddag openbaar heeft gemaakt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart doet Denk mee in een aantal plaatsen, waaronder Rotterdam. De partij mikt op dezelfde kiezers als Nida. De twee partijen spraken eerder over samenwerking, maar die gesprekken mislukten.

Het royement van Peksert volgt op recente kritische uitlatingen van hem op Facebook over partijprominenten. Peksert kreeg op 1 januari tijdens een gesprek te horen dat hij niet op de kandidatenlijst van zijn partij stond. Op Facebook schrijft Peksert dat fractievoorzitter Nourdin el Ouali hem „een dubbelspion van Denk, een verrader en een munafiq (van buiten moslim, van binnen niet, red.)” heeft genoemd. Ook zou er een geluidsopname zijn waarop te horen was dat Peksert graag op de landelijke kandidatenlijst voor Denk had willen staan.

'Valse aantijgingen'

In de verklaring spreekt Nida van een „vertrouwensbreuk’’, onder meer door „geluidsfragmenten’’. Peksert zou het afgelopen jaar buiten het bestuur om gesprekken hebben gevoerd over een afsplitsing van Nida, waardoor hij „de toekomst van de partij in gevaar’’ zou hebben gebracht.

Peksert wilde in de raadzaal niet reageren op de kwestie, maar spreekt op Facebook van „valse aantijgingen’’. De partij zou volledig „in paniek’’ zijn, omdat er leden zouden weglopen en kandidaten zich zouden terugtrekken. Hij zou om de bewuste geluidsopname(n) gevraagd hebben, maar deze niet te horen hebben gekregen. Peksert wil zich verdedigen tijdens de ledenvergadering van Nida aanstaande zondag, maar omdat zijn lidmaatschap is beëindigd, is onduidelijk of hij hierbij mag zijn.

Nida behaalde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam twee zetels met ruim 10.300 stemmen (4,8 procent). De partij kreeg een derde zetel toen raadslid Mohammed Anfal in juni vorig jaar naar van collegepartij Leefbaar Rotterdam overstapte naar Nida en het college daardoor zijn meerderheid in de raad verloor. Peksert heeft gezegd tot aan de verkiezingen als onafhankelijk raadslid verder te gaan. Met zijn afsplitsing zit de partij weer op twee zetels in de raad.

Bij de Rotterdamse fractie van D66 is vorige maand ook een raadslid afgesplitst, Jos Verveen, na kritische uitlatingen over partijgenoten in een interview.