OM: geen vervolging 168 betogers tegen Zwarte Piet

Het Openbaar Ministerie gaat 168 anti-Zwarte-Piet-demonstranten niet vervolgen die in 2016 in aanloop naar de landelijke Sinterklaasintocht werden gearresteerd in Rotterdam. De zaken zijn geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs of omdat mensen ten onrechte als verdachte zijn aangemerkt.

De betogers wilden protesteren tegen het in hun ogen racistische karakter van Zwarte Piet. De landelijke intocht van de goedheiligman vond plaats in het nabijgelegen Maassluis. Het is niet geheel duidelijk of de demonstranten, die onderdeel vormden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, in Rotterdam wilden betogen of dat ze op weg waren naar de aankomstplaats. Ze werden uiteindelijk opgepakt omdat ze een politiebevel niet zouden hebben opgevolgd.

De mensen die destijds zijn gearresteerd hebben inmiddels een brief ontvangen, of krijgen die binnen enkele dagen, waarin staat dat het OM van vervolging afziet. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie stelt dat er geen bewijs is dat zij niet hebben voldaan aan politiebevelen. De voorlichter ontkent dat de arrestaties daarmee illegaal waren. “De demonstranten zijn niet onterecht aangehouden.”

Een advocaat van een aantal verdachten spreekt tegenover persbureau ANP wel van illegale arrestaties. “Het wordt hoog tijd dat op illegale arrestaties van demonstranten een automatische schadevergoeding wordt gesteld.”

Lot Afriyie nog onduidelijk

De politie arresteerde in 2016 ruim 200 mensen bij de demonstratie. Het is niet duidelijk wat er met de overige 32 betogers gebeurt. Volgens een woordvoerder van het OM worden alle opgepakte demonstranten niet vervolgd, maar tegenover het Parool laat de bekende activist Jerry Afriyie - die ook tot de arrestanten behoorde - weten dat zijn zaak nog loopt.

Eerder deze week maakte het OM bekend 31 mensen als verdachte te zien in het onderzoek naar de afsluiting van de A7 bij Joure, op de dag van de Sinterklaasintocht vorig jaar in Dokkum. Zij hielden twee bussen staande van de actiegroep Stop Blackface tegen met daarin mensen die bij de aankomst van de goedheiligman wilden demonstreren tegen Zwarte Piet. Van achttien mensen is de identiteit inmiddels achterhaald.