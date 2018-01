Marjolijn van Heemstra wint BNG Bank Literatuurprijs 2017

De BNG Bank Literatuurprijs 2017 is gewonnen door Marjolijn van Heemstra, voor haar roman En we noemen hem. De schrijver, dichter en theatermaker ontving de aanmoedigingsprijs ter waarde van vijftienduizend euro donderdagavond in Amsterdam. De jury sprak over En we noemen hem als een „lichtvoetige en niettemin gewichtige roman” die een „kruising tussen een roman en een documentaire” is. In het gefictionaliseerde autobiografische verhaal ontrafelt Van Heemstra de ongemakkelijke mythe over een oudoom die in de Tweede Wereldoorlog een heroïsche verzetsdaad zou hebben gepleegd.

„Het moderne cliché dat het verleden niet wit of zwart maar grijs was, verandert in haar speurtocht in een kleurrijke kluwen van feiten en herinneringen”, aldus de jury. In NRC werd de roman afgelopen voorjaar al zeer lovend besproken: Van Heemstra „voegt aan de collectie oorlogsliteratuur een verhaal toe dat origineel, persoonlijk en prangend is”, aldus de recensie.

Vier genomineerden

En we noemen hem is Van Heemstra’s tweede roman en losjes gebaseerd op de toneelvoorstelling Bommenneef, die ze in 2016 uitvoerde. Eerder ontving ze voor haar poëziedebuut Als Mozes had doorgevraagd de Jo Peters Poëzieprijs 2012.

De BNG Bank Literatuurprijs geldt als de belangrijkste literaire aanmoedigingsprijs van Nederland, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een schrijver die nog geen veertig jaar is en meer dan één prozawerk heeft geschreven. In de afgelopen jaren ging de prijs naar schrijvers Hanna Bervoets, Jamal Ouariachi en Maartje Wortel. Vier romans die het afgelopen jaar zijn verschenen werden genomineerd: behalve Van Heemstra’s roman ook Wees onzichtbaar van Murat Isik, Vergeet de meisjes van Alma Mathijsen en Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken van Arjen van Veelen. De prijs van de lezersjury van de BNG Bank, bestaande uit een verblijf van een maand in het Roland Holsthuis in Bergen, ging naar schrijver en columnist Van Veelen.