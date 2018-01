Kabinet wil einde aan verjaring straffen

Het kabinet wil het niet langer mogelijk maken dat voortvluchtige veroordeelden hun straf ontlopen. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) werkt aan een wetsvoorstel om de verjaring van straffen uit de wet te schrappen, dat schrijft hij op donderdag in een Kamerbrief. Het gaat om gevangenisstraffen en geldboetes. Voor zware misdrijven met een gevangenisstraf van twaalf jaar en ernstige zedenmisdrijven tegen minderjarigen geldt al geen verjaring.

Dekker komt hiermee tegemoet aan een motie van zijn partijgenoot Foort van Oosten die vorige maand opriep om het desbetreffende artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht af te schaffen. De motie werd gesteund door een meerderheid in de Kamer.

10 procent veroordeelden ontkomt straf

De verjaringstermijnen zijn momenteel afhankelijk van de strafmaat. Bij een gevangenisstraf van acht jaar of meer is dat ruim zesentwintig jaar; bij een celstraf van meer dan drie jaar geldt een termijn van zestien jaar. Voor misdrijven is er een verjaringstermijn van acht jaar en voor overtredingen is het vier jaar. Minister Dekker vindt dit een onwenselijke situatie, zo schrijft hij:

“Ik vind het onwenselijk dat veroordeelden, enkel door het verstrijken van de tijd, hun straf niet meer ondergaan”.

Voor de zomer stuurt de VVD-minister een wetsvoorstel naar de Kamer. Tien procent van de tot een gevangenisstraf veroordeelden zit na twee jaar nog niet achter de tralies. Een groot deel van hen is uitgeweken naar het buitenland. Op 1 mei 2017 was de politie nog op zoek naar 2.863 mensen die waren veroordeeld tot een celstraf van vier maanden of langer.

Oppakken bij aanvragen van een uitkering

Deze voortvluchtigen worden opgespoord door het ‘FAST-team’, een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie en politie. In een jaar tijd (juli 2016 tot juli 2017) heeft dit team 346 mensen aangehouden. Daarnaast zijn er 150 mensen opgespoord die in een procedure zitten om hen naar Nederland te vervoeren of om hun straf in het land van verblijf uit te zitten. Dat is “significant hoger” dan voorgaande jaren, aldus minister Dekker. In totaal werden 63 personen opgespoord waarbij de procedure is stopgezet omdat er geen uitleveringsverdragen zijn.

De VVD-minister wil voortvluchtige veroordeelden het ook moeilijker maken in Nederland. Met de gemeente Amsterdam start Dekker een proeftraject om veroordeelden aan te houden wanneer zij een uitkering, rijbewijs of paspoort aanvragen. Overheidsorganisaties moeten meer gegevens gaan uitwisselen, het ministerie onderzoekt of dit juridisch ook mogelijk is.