Hooggerechtshof: twee Turkse journalisten moeten vrij

Het Turkse Hooggerechtshof heeft donderdag bepaald dat journalisten Mehmet Altan en Şahin Alpay moeten worden vrijgelaten. Zij zaten ruim een jaar vast op verdenking van banden met een terroristische organisatie en het in opstand komen tegen de regering van president Recep Tayyip Erdogan. Of zij nu ook daadwerkelijk vrijkomen, is aan de rechter.

Beide mannen betoogden voor het Hooggerechtshof dat hun grondrechten zijn geschonden door hen in afwachting van hun proces in de cel te houden. Het Hooggerechtshof was het daarmee eens: elf leden stemden voor vrijlating en zes tegen, zo meldt persbureau Reuters. Volgens het Hooggerechtshof gaat het om zowel het recht op persoonlijke vrijheid als de vrijheid van expressie.

Het oordeel ontslaat de twee niet van vervolging: zij zijn vrij zolang er nog geen vonnis is uitgesproken in hun strafzaak. Internationale persorganisatie RSF noemt het besluit in een reactie “een precedent” en hoopt dat er mee journalisten vrijkomen die momenteel vastzitten in Turkije. De advocaten van Altan en Alpay moeten wel nog een verzoek doen bij de rechtbank om de uitspraak van het Hooggerechtshof te formaliseren.

Nasleep couppoging

Beide journalisten werden opgepakt in de nasleep van de couppoging in de zomer van 2016. Erdogan startte na de mislukte staatsgreep een offensief tegen critici die banden zouden hebben met de Gülenbeweging. Geestelijke Fethullah Gülen wordt door de president gezien als het brein achter de couppoging.

Alpay (73) werd in juli 2017 opgepakt. Hij was toen columnist voor de Turkse krant Zaman, die gelieerd was aan de Gülenbeweging. De arrestatie van Altan (67), tevens hoogleraar en schrijver van politieke boeken, volgde twee maanden later. Hij werd samen met zijn broer Ahmet opgepakt. Tegen Mehmet Altan eiste een Turkse openbaar aanklager in december nog driemaal levenslang.

Slecht gesteld met persvrijheid in Turkije

Volgens de Turkse Journalistenassociatie werden na de couppoging ongeveer 145 journalisten en andere medewerkers van de pers gevangen genomen. Dit maakt Turkije het land met de meeste gedetineerde journalisten. Sinds de mislukte staatsgreep zijn 130 mediabedrijven gesloten of onder overheidscontrole geplaatst. Turkije stond vorig jaar op de lijst van landen waar het het best is gesteld met de persvrijheid - samengesteld door Reporters Without Borders (RSF) - op plek 155 van de 180.