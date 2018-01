Hoe populair was jouw naam vorig jaar? Zoek het hier op

De Nederlandse Emma’s hebben er afgelopen jaar 755 naamgenoten bijgekregen - het was daarmee in 2017 de populairste naam van het land. Andere populaire namen bij meisjes waren in 2017 Tess, Sophie en Julia. Bij de jongens zijn Noah, Sem en Lucas de populairste namen, zo maakte de de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bekend – het overheidsorgaan waar gemeenten pasgeboren kinderen inschrijven zodat de ouders kinderbijslag krijgen.

De SVB heeft dit jaar besloten om in het totaaloverzicht alleen de namen mee te nemen die minstens 25 keer voorkomen. Dit doet de SVB uit privacyoverwegingen voor de ouders die hun kinderen wat minder voorkomende namen hebben gegeven.

Benieuwd hoe vaak een bepaalde naam voorkomt? Vul hieronder een naam in en deel:

Lees ook: Vooral Bijbelse namen waren populair in 2017