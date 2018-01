Gebouwdeel Hogeschool Rotterdam gesloten om brandgevaar

De Hogeschool Rotterdam sluit per direct een gebouwdeel vanwege mogelijk brandgevaar, maakte de onderwijsinstelling woensdagavond bekend. Na de brand in de Grenfell Tower in Londen, waarbij 71 mensen omkwamen, besloot de hogeschool de brandveiligheid van haar gevels te controleren. Nu blijkt dat “de gevelplaten niet aan de normen van brandveiligheid voldoen”.

De hogeschool kan de veiligheid van studenten en medewerkers niet garanderen, maakte zij in een persbericht bekend. Daarom wordt het dertig jaar oude gebouwdeel per direct gesloten, alle colleges zijn opgeschort. Minstens 3.500 studenten maken gebruik van het gebouw. Zij worden opgevangen, hun lessen worden maandag hervat in een andere ruimte. De andere gebouwen voldoen volgens de hogeschool aan alle eisen van brandveiligheid.

De definitieve uitslag van het onderzoek wordt naar verwachting woensdag bekendgemaakt. Dan pas wordt besloten welke maatregelen nodig zijn om het gebouw veilig te stellen.

‘Buitengewoon ingrijpend besluit’

Collegevoorzitter Ron Bormans spreekt in een verklaring van een “buitengewoon ingrijpend besluit”.

“Maar de veiligheid van onze medewerkers en studenten staat voorop. We zullen alles in het werk stellen om de impact van dit besluit tot een minimum te beperken.”

De brand in de Grenfell Tower in het Londense Kensington begon met een kortsluiting in een koelkast, waarna het vuur razendsnel verspreidde door de brandbare gevelplaten waarmee de flat was bekleed. Enkele dagen na de brand werd bekend dat hetzelfde materiaal in Nederlandse flats wordt gebruikt.