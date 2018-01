Fiscus blokkeert verhoor Mink Kok

De Belastingdienst blokkeert een getuigenverhoor van crimineel kopstuk Mink Kok in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Na maanden van onderhandelingen onder regie van de Amsterdamse onderzoeksrechter Carolien Bianchi heeft de Belastingdienst recentelijk de voorwaarde van Kok voor een tijdelijk verblijf in Nederland afgewezen.

Dat wordt bevestigd door Nico Meijering, de advocaat van Kok. Het gevolg is dat het verhoor van Kok, dat op verzoek van de verdediging van Holleeder door de rechtbank is toegewezen, vrijwel zeker niet zal doorgaan. De strafzaak tegen Holleeder begint op 5 februari.

Kok verblijft al bijna tien jaar in Libanon, waar hij 4,5 jaar heeft vastgezeten voor drugshandel. Sinds zijn vrijlating in 2016 weigert de Nederlandse overheid zijn verlopen paspoort te vernieuwen. Dat heeft onder andere te maken met een geschil dat Kok heeft met de Belastingdienst over aanslagen die in het begin van deze eeuw zijn opgelegd. Kok betwist die aanslag. Op grond van de Paspoortwet mag de verlenging van zijn paspoort worden geweigerd vanwege een openstaande belastingaanslag.

Sander Janssen, de advocaat van Holleeder, noemt het „frustrerend” dat twee overheidsdiensten elkaar zo tegenwerken. „Het Openbaar Minsterie wil ook dat Kok gehoord wordt en heeft zich ingespannen om dat mogelijk te maken”, aldus Janssen. „Maar de opstelling van de Belastingdienst maakt het verhoor van de getuige Kok effectief onmogelijk.” Het OM in Amsterdam wil niet ingaan op de zaak.

Kok is al decennia een van de hoofdrolspelers in de Amsterdamse onderwereld en kan als getuige mogelijk inzicht verschaffen in de conflicten die hebben geleid tot liquidaties waarvan Holleeder wordt verdacht.

Nadat het verzoek van Willem Holleeder door de rechtbank was toegewezen, heeft Kok via zijn advocaat Meijering toegezegd dat hij bereid is naar Nederland te komen, mits hij niet wordt aangehouden in verband met strafrechtelijke onderzoeken of het belastinggeschil. Omdat hij ook zeker wil weten dat zijn terugkeer naar Libanon niet wordt geblokkeerd wil Kok een tijdelijk paspoort dat enkele weken geldig is.

Onder die omstandigheden is Kok bereid te getuigen. Ook heeft hij volgens Meijering ingestemd met de voorwaarde dat hij vragen moet beantwoorden van de Belastingdienst. Onderzoeksrechter Bianchi is, net als het OM, akkoord gegaan met die voorwaarden. Maar van de Belastingdienst mag Kok het land niet in en moet hij achter de douane op Schiphol worden gehoord. Ook vindt de dienst een tijdelijk paspoort overbodig en is een zogeheten laissez-passer voldoende. Kok is het daar niet mee eens en vreest dat hem de toegang tot Libanon kan worden geweigerd als hij geen geldig tijdelijk paspoort heeft.

De Belastingdienst geeft geen commentaar, aldus een woordvoerder.

Advocaat Meijering begrijpt de opstelling van de Belastingdienst niet. „Kok is bereid om mee te werken aan de waarheidsvinding in de zaak-Holleeder en wil ook ingaan op de vragen van de Belastingdienst over de uitstaande aanslagen”, aldus Meijering. „Dat is winst voor iedereen. Nu de Belastingdienst Kok de tijdelijke toegang tot Nederland weigert, komt er geen antwoord van hem over de fiscale kwesties en wordt Holleeder een toegewezen getuige onthouden.”

In een vorig jaar verschenen boek heeft Kok zich overigens negatief uitgelaten over Holleeder: „Willem kan niks en doet niks”, zo vertelde hij tegen Panorama-journalisten Martijn de Haas en Vico Olling. „Willem is gewoon altijd de lul. Dat komt omdat-ie geen ruggengraat heeft en nergens een streep trekt. Hij laat zich altijd weer meeslepen in een of ander verhaal.”

