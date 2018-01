FIOD viel binnen bij vermogensbeheerder Finles

De fiscale opsporingsdienst FIOD is dinsdag binnengevallen bij vermogensbeheerder Finles, op verdenking van het ontwijken van dividendbelasting. De financiële instelling uit Utrecht bevestigde woensdagavond dat de inval heeft plaatsgevonden, maar ontkent iets fout te hebben gedaan. In dezelfde zaak werd ook een Luxemburgs trustkantoor onderzocht.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou er voor zo’n 45 miljoen euro aan belasting zijn ontweken door Finles, dat daarvoor samen met het Luxemburgse trustfonds een schijnconstructie en een belastingtechnisch doolhof zou hebben opgezet. In het persbericht spreekt het OM van een “fiscaal spiegelpaleis” - een ingewikkelde constructie waarin wat je ziet iets anders is dan er in werkelijkheid plaatsvindt.

Finles stelt in een verklaring “bijzonder verrast” te zijn door de inval en zegt dat het telkens met de Belastingdienst in gesprek is geweest. De vermogensbeheerder zegt het onderzoek met vertrouwen tegemoet te gaan.

Spiegelpaleis

De schijnconstructie zou als volgt te werk zijn gegaan: een Luxemburgse vennootschap sloot een fictieve lening van 2 miljard euro af aan haar moedermaatschappij, die eveneens uit Luxemburg komt. In ruil voor die lening betaalde de moedermaatschappij een vergoeding van “honderden miljoenen” terug aan de vennootschap, waarin Finles aandelen heeft. Hierdoor kreeg Finles een flinke winstuitkering, die weer werd doorgezet naar een Brits bedrijf.

De verschuldigde dividendbelasting die hiervoor aan Luxemburg moest worden betaald, zo’n 45 miljoen euro, werd in Groot-Brittannië als ‘betaald’ opgegeven. In Luxemburg bleek die echter teruggevraagd, waardoor er onder de streep geen belasting is betaald.