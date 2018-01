Ruim voor de feestdagen doe ik inkopen. Ik ben een redelijk gezonde senior doch heb heel soms een evenwichtsstoornis. Toch neem ik de fiets. Met voldoende vaart blijf je in balans. Maar onverwacht, hartje dorp, moet ik remmen en kom ik ten val. Een paar dames helpen mij overeind. Een dag of tien later wandel ik naar de kerstkunstroute, een kilometer van mijn huis. Het is al laat én donker, en het lijkt of ik daar de enige bezoeker ben. Ik struikel over een obstakel. Een auto die toevallig langskomt, stopt. Een man en vrouw hijsen mij op. De vrouw bekijkt mij aandachtig en zegt: „Ik herken u. Ik heb u twee weken geleden ook al van de straat geraapt.”

