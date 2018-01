Cailin Kuit trekt zich terug van lijst Bij1

Cailin Kuit heeft zich teruggetrokken als kandidaat-gemeenteraadslid voor de nieuwe politieke partij Bij1. Zij was in opspraak geraakt doordat op de website van de partij stond dat zij psychiater was terwijl dat uit het Nederlandse artsenregister niet bleek. Volgens de partij waren “persoonlijke omstandigheden in combinatie met de bizarre actualiteit” voor haar aanleiding om zich toch niet verkiesbaar te stellen.

Bij1 wilde de afgelopen dagen niet reageren op de berichten dat Kuit mogelijk geen psychiater was. Artsenfederatie KNMG had daartoe opgeroepen, omdat “psychiater” een beschermde specialistentitel is. Uit onderzoek in de registers waren geen aanwijzingen gevonden dat Kuit die mocht voeren.

‘Indimidatie’

Volgens BIJ1 was de stilte in belang van Kuit zelf:

“Zij werd op een extreme manier aangetast in haar gevoel van veiligheid door onbekende mensen die zich dag en nacht bij haar woning opdrongen met camera’s. In reactie op de heftigheid voor haar en betrokkenen, hebben we de bewuste keuze gemaakt zorg voor elkaar voorop te stellen in plaats van ons te laten ophitsen of ons gelijk te halen.”

Bij1 zegt verder “stelselmatig [te] zullen weigeren om ons te onderwerpen aan riooljournalistiek, intimidatie en bewust misleidende en opruiende berichtgeving”. Ook bij de bekendmaking van haar terugtrekking biedt de partij weinig duidelijkheid over wat zij noemt “verrichte arbeid uit de jaren negentig in een kliniek”.

Kuit zegt zelf niet gereageerd te hebben omdat het voor haar een “lang en pijnlijk traject is geweest” om toegelaten te worden tot de universiteit. Door een lichamelijke beperking en het feit dat zij fysiek achteruit ging, is zij naar eigen zeggen “uiteindelijk maar heel kort werkzaam geweest”. Dat op de website vermeld stond dat zij psychiater was, komt volgens haar door “iemand van de Bij1-redactie die wist dat ik vroeger in de kliniek werkte”.

“De geruchtenmachine draait op volle toeren gevoed door halve waarheden die als feit worden gebracht”, schrijft de partij op haar website. Bij1 suggereert dat Kuit slachtoffer is geworden van smaad en laster.

Naast Kuit trok ook kandidaat Bob Schoute zich terug. Dat deed hij “wegens persoonlijke redenen”.