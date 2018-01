Assange krijgt Ecuadoraans paspoort, blijft ondergedoken

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is sinds 12 december vorig jaar staatsburger van Ecuador. Dat zei de minster van Buitenlandse Zaken Maria Fernanda Espinosa op donderdag tijdens een persconferentie, meldt persbureau Reuters. De uit Australië afkomstige Assange had om het paspoort gevraagd.

De 46-jarige Assange zit sinds 2012 ondergedoken op de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Om hem naar Ecuador te kunnen halen heeft het Zuid-Amerikaanse land bij de Britten een verzoek ingediend voor een diplomatiek paspoort. Dit heeft het Verenigd Koninkrijk geweigerd. Assange kan daardoor niet de ambassade verlaten. Ecuador zoekt nu naar een andere oplossing voor Assange, aldus Espinosa.

Uitlevering aan Verenigde Staten

Assange vroeg en kreeg asiel van Ecuador om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Hiervoor hoeft hij niet meer bang te zijn. Het Scandinavische land heeft de aanklachten over vermeende verkrachting en aanranding van twee vrouwen in 2010, toen Assange in Zweden verbleef, intussen laten vallen. Voor de Britse politie moet Assange nog wel vrezen. Zij zullen hem arresteren wanneer hij de ambassade verlaat vanwege het overtreden van borgtochtvoorwaarden.

De kans is groot dat hij dan wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten die hem willen berechten voor het publiceren van staatsgeheimen. Sinds 2007 publiceerde WikiLeaks, de website voor klokkenluiders, honderdduizenden geheime documenten.