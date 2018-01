Aspirant-lid RSC: Rambam voegde twee personen samen

Het aspirant-lid van het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) dat tijdens de door Rambam gefilmde ontgroening rondliep met een hoofdverband, liep die verwonding al voor hij aan de introductieperiode begon. Dat heeft hij in een verklaring laten weten aan Quote en donderdagavond bevestigd aan NRC. De makers van Rambam beweerden in een uitzending dat hij gewond was geraakt door hardhandig optreden van de zogenoemde bijstand, corpsleden die toezicht houden op de ontgroening.

In de aflevering van Rambam was te zien hoe “undercoverfeuten” ontgroend werden. Zes verslaggevers namen deel aan de ontgroeningen van UVSV, RSC, RVSV, Minerva en Vindicat. Het programma zegt de verenigingen getoetst te hebben aan hun eigen gedragsregels. Volgens het programma hebben hun verslaggevers en getuigen onder meer gezien hoe de nieuwe leden worden uitgescholden, vernederd en mishandeld. Voor de Rotterdamse Erasmus Universiteit waren de beelden aanleiding om de banden met RSC in afwachting van nader onderzoek per direct op te schorten. Ook de Utrechtse vereniging UVSV zette de subsidie stop.

Lees ook het interview met de leiding van president en vicepresident van studentenvereniging RSC/RVSV: Hier heerst een Rotterdamse cultuur: Hard

Knock-out

Jos, de undercoververslaggever bij RSC, hoorde hoe een jongen door een klap was gevallen. Hij belandde met zijn hoofd tegen een paaltje en moest met een hoofdwond afgevoerd worden naar het ziekenhuis, had een getuige hem verteld. Een andere undercoverfeut die deelnam aan de ontgroening van de vrouwelijke tak RVSV vernam van een ander aspirant-lid hetzelfde.

RSC ontkende vorige week in een schriftelijke verklaring dat de jongen zijn hoofdwond op het kamp had opgelopen. De makers van Rambam bleven desondanks in een interview met De Wereld Draait Door bij hun lezing. Ook in de uitzending werden vraagtekens geplaatst bij de uitleg van het corps, dat volgens de programmamakers overigens niet op camera op de kwestie wilde ingaan. Dat ook de Rotterdamse universiteit in eerste instantie niet op onder meer de verhalen over een hoofdwond reageerde, werd aangemerkt als meedoen “aan die doofpot”.

Rambam deed zich in de uitzending ook voor als medewerker van de “ambulante nazorg Midden-Noord-Limburg” en als persvoorlichter van de universiteit: Opnieuw ligt de methode-Rambam onder vuur

Twee personen verward

De makers van het programma hebben twee aspirant-leden door elkaar gehaald, beweert Maxime Guinchard. Hij had een verband rond zijn hoofd omdat er hechtingen waren verwijderd. Die waren aangebracht toen hij al zeker een week voor de ontgroening tegen een ruit was gevallen. Quote zou in het bezit zijn van fotobewijs.

Volgens Guinchard werd wel een ander aspirant-lid per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou uitgeput door “fysieke en mentale stress” zijn flauwgevallen. “De infiltrant van Rambam heeft door dit verhaal van twee personen één persoon gemaakt”, aldus Guinchard. Dat het tweede aspirant-lid een hoofdwond had noemt hij “onzin”. RSC zegt er zeker van te zijn dat er naast Guinchard niemand anders met een hoofdverband op het kampterrein aanwezig was.

Guinchard doet zijn verhaal geheel op eigen initiatief, liet hij donderdagavond aan NRC weten. Zowel hij als RSC houdt vol dat de vereniging hem niet heeft aangespoord om op de uitzending te reageren. Hij is inmiddels met zijn studie gestopt en heeft daarom begin oktober zijn lidmaatschap van RSC opgezegd.