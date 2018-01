BMX’er Van Gorkom in coma na val op training

Fietscrosser Jelle van Gorkom is dinsdagmiddag bij een training op sportcomplex Papendal zwaargewond geraakt. Aan het begin van de training reed hij onderaan de startheuvel tegen een ketting die over de baan was gespannen, meldt wielerbond KNWU woensdag. De zilveren medaillewinnaar in Rio liep meerdere gebroken botten en beschadigingen aan een aantal organen op. Hij wordt in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden.

Van Gorkom klapte op een ketting die bedoeld is om te voorkomen dat mensen zonder toestemming de baan op fietsen. De ketting had voorafgaand aan de training weggehaald moeten worden, maar dat was niet gebeurd. Tijdens wedstrijden rijden de fietsers onderaan de startheuvel zo’n zestig kilometer per uur.

De BMX’er hield aan de klap gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op, aldus de wielerbond. Hij werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is volgens de KNWU nog niet te zeggen. Nader onderzoek moet uitwijzen of hij volledig zal herstellen.

Jelle van Gorkom kampte als jonge fietscrosser al met hoogtevrees. Voor wedstrijden overwon hij die door op de trap vooral niet naar beneden te kijken, zei hij eerder in een interview met NRC: Rammen en met je ellebogen wringen

‘Verschrikkelijk ongeval’

Bij de training was een aantal teamgenoten aanwezig, zegt een woordvoerder van de wielerbond. Papendal-directeur Jochem Schellens spreekt van een “verschrikkelijk ongeval” en wenst Van Gorkom en zijn naasten “alle sterkte”. Ook bondscoach Bas de Bever, die tijdens het ongeluk op het trainingscomplex aanwezig was, betuigde zijn medeleven:

“De nationale selectie is in gedachten bij Jelle, zijn vriendin en zijn familie. Laten we hen nu vooral rust en privacy gunnen.”

Van Gorkom won op de Olympische Spelen in 2016 een zilveren medaille. Die beschouwde hij niet alleen als grote overwinning, maar ook als een geruststelling na de voor hem teleurstellend verlopen Spelen in Londen. Eind maart 2012 kwam hij eveneens ten val, toen bij een wedstrijd in de Verenigde Staten. Drie dagen werd hij in een kunstmatige coma gehouden. Desondanks kon hij na een volgens artsen wonderbaarlijk snel herstel aan de Spelen deelnemen.

Voor de Spelen in Rio was Jelle van Gorkom van zijn in de VS opgelopen verwondingen en twee latere gebroken sleutelbenen alweer hersteld. Desondanks hervond hij zijn mentale vorm pas in Brazilië, op de fietsbaan, zei hij eerder. “Pas nadat ik in Rio de Janeiro mijn eerste heats won, was ik gerustgesteld.”