Pete Hoekstra neemt geen afstand van uitspraak over ‘chaos in Nederland’

De woensdag begonnen Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, weigert afstand te nemen van zijn uitspraken uit 2015, toen hij tijdens een bijeenkomst van een anti-islamorganisatie beweerde dat er „politici en auto’s” in brand worden gestoken in Nederland en dat hier „no-go zones” zijn.

Tijdens een persbijeenkomst in de Amerikaanse ambassadeurswoning in Den Haag woensdag wimpelde Hoekstra tot viermaal toe de vraag af of hij nog steeds achter zijn opmerkingen van toen staat. „Ik wil niet op die kwestie terugkomen”, zei hij. „Dank u.” Medewerkers van de ambassade verhinderden doorvragen over het onderwerp, onder protest van journalisten.

In 2015 zei Hoekstra op een congres van het David Horowitz Freedom Center dat de „islamitische beweging” chaos veroorzaakt in Europa en Nederland. „Chaos in Nederland”, zei hij. „Er zijn auto’s die worden verbrand en er zijn politici die worden verbrand. En ja, er zijn no-go-gebieden in Nederland.”

Eerder in opspraak door interview Nieuwsuur

Een maand geleden kwam de ambassadeur in spe in opspraak toen hij tijdens een interview met Nieuwsuur ontkende de gewraakte uitspraken ooit gedaan te hebben. „Wij noemen dat fake news.” Toen hem hierop een opname werd getoond, ontkende Hoekstra dat hij de term fake news gebruikt had. Later gaf hij een verklaring uit waarin hij zijn excuses aanbood en schreef: „Ik maakte enige opmerkingen in 2015 en ik betreur de uitwisseling met Nieuwsuur.” Zo liet hij na te verhelderen of hij ook terugkwam op de uitspraken zelf. Die helderheid kwam er ook woensdag niet: „Ik deed mijn uitspraken in een tijd dat ik betrokken was bij onderzoek en analyse. Het draait nu niet meer om mijn persoonlijke overtuigingen. Ik vertegenwoordig nu de betrekkingen tussen Nederland en de VS die vierhonderd jaar teruggaan.”

Anti-islamnetwerk

Tot zijn voordracht als ambassadeur afgelopen zomer maakte Hoekstra, voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden voor de staat Michigan, deel uit van het anti-islamnetwerk in de VS waar ook de oprichter van het Freedom Center, David Horowitz in opereert. Nog steeds staat Hoekstra vermeld als fellow op de website van het Investigative Project on Terrorism (IPT) van Steve Emerson, een anti-islamactivist en -publicist.

Hoekstra had er na het incident van afgelopen maand niet aan gedacht zich terug te trekken zei hij woensdag desgevraagd. „Ik ben door de president gekozen voor deze baan en mijn benoeming is bevestigd door de Senaat. Eén interview gaat geen impact hebben.”

Aangedaan door terugkeer in geboorteland

In zijn kennismakingspraatje zei Hoekstra, die in 1965 als driejarige uit Groningen emigreerde en duidelijk aangedaan was over de terugkeer naar het land van zijn voorvaderen, de relatie met Nederland te willen verbeteren, vooral op het gebied van economie en veiligheid. Het is volgens Hoekstra een „misverstand” te denken dat de VS onder Trump een isolationistisch land geworden zijn. Volgens Hoekstra heeft de president bijvoorbeeld juist „een sterke boodschap van betrokkenheid” afgegeven bij de NAVO en artikel vijf, waarin de lidstaten beloven op defensiegebied voor elkaar garant te staan. Trump wekte afgelopen mei in Brussel juist opschudding door dit in zijn eerste NAVO-speech na te laten en pas in juni ‘artikel vijf’ te erkennen.

De streng-christelijke Hoekstra, tegenstander van abortus en het homohuwelijk, zei dat de VS en Nederland hun samenwerking moeten baseren op „gedeelde waarden”. Het fonds dat toenmalig minister van ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen vanuit Nederland opzette ter compensatie van het stopzetten door Trump van Amerikaanse hulp aan instanties die abortus toestaan, wordt in de VS dan ook niet gezien als „een afwijzing”, zei hij. „Vrienden en familie hoeven het niet over alles eens te zijn.”

Correctie (10-01-2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Pete Hoekstra woensdag werd beëdigd. Dat is niet waar, hij overhandigde zijn geloofsbrieven en is begonnen. Hoekstra werd daarnaast eenmaal aangeduid als ‘Nederlandse ambassadeur’, hij is de Amerikaanse ambassadeur in Nederland.