Tornado Wiebes raast door Zeerijp

Alleen de kinderen mogen met de minister het dorpshuis van Zeerijp in. De andere dorpelingen die woensdagmiddag naar het centrum kwamen kunnen minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) niet vergezellen. Eén voor één wandelen de kinderen naar binnen, dan sluit de deur. „Sorry”, zegt burgemeester Albert Rodenboog (CDA) van Loppersum nog tegen een man als hij als laatste naar binnen gaat. „De kinderen gaan voor.”

Binnen vormen ze een rijtje en verschijnt er een tekst. „Wingewest, huizen verpest.”

Het bezoek van de minister aan de provincie Groningen voor een politiek overleg deze woensdag stond al gepland, maar na de zware beving maandag bij Zeerijp – 3,4 op de schaal van Richter – werd er met veel meer spanning naar uitgekeken. In het dorp kwam er een extra programma-onderdeel bij. De tientallen Zeerijpers en de massaal verschenen pers krijgen daar woensdag niet veel van mee: als een tornado raast Wiebes door het plaatsje, omringd door fotojournalisten en beveiligers in burger. In totaal legt hij er misschien een paar honderd meter te voet af, langer dan een uur blijft hij niet. Naast het dorpshuis bezoekt hij ook nog het huis van de lokale VVD-fractievoorzitter. Bij hem viel maandag een lamp kapot.

Het ‘iets’ waar veel Groningers op hopen volgt hier in Zeerijp in ieder geval nog niet. Wiebes zegt alleen dat hij zelf ook boos zou zijn als hij in Groningen woonde, en dat het nu voor Groningers eens afgelopen moet zijn met het wachten op het nieuwe schadeprotocol. Taal die op zich steviger is dan die van zijn voorganger Henk Kamp. Maar inhoudelijk hebben de Groningers er niks aan. Zij weten maar al te goed dat de schadeafhandeling al sinds april 2017 stilligt – ook voor de meer dan duizend nieuwe meldingen sinds maandag.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. In een elektrische wagen rijdt de minister rond half drie naar het provinciehuis voor een overleg met commissaris van de koning René Paas. Na afloop, rond vijf uur, geven de twee een verklaring. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft dan net bekendgemaakt dat ze naar aanleiding van ‘Zeerijp’ de gaswinning wil terugschroeven. Het overschaduwt de persconferentie. Wiebes: „We gaan veel haast maken met het protocol.” De hoop dat er vandaag een oplossing zou komen, blijkt tevergeefs.

Inmiddels hebben dan al zo’n honderd veelal oudere Groningers zich onder belangstelling van veel pers verzameld voor het Martiniplaza in het zuiden van de stad. Het is het eerste protest na ‘Zeerijp’, bij de ingang van de Noord-Nederlandse Nieuwjaarsborrel, waar Wiebes zal gaan spreken. Op de stoep voor het zalencomplex wordt een vuurtje gestookt, mensen in SP-jasjes houden borden omhoog. „De NAM nam al te veel!”

Als Wiebes arriveert begint de menigte te joelen en te fluiten. De minister staat even stil, maar komt niet dicht bij de actievoerders en loopt na ongeveer een minuut weer door. Bij het hek blijft Sanne Klootsema hangen. „Dit is teleurstellend. Het is zo kort, en dat is precies de kern: we voelen ons niet serieus genomen. Zo zie je niet wat hier echt speelt. Maar ja, zo gaat dat bij die bestuurders: alles is van minuut tot minuut gepland.”